ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ECOFIN: Μεταρρυθμίσεις, Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και επικουρικές συντάξεις στην ατζέντα
Οικονομία
08:48 - 16 Φεβ 2026

ECOFIN: Μεταρρυθμίσεις, Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και επικουρικές συντάξεις στην ατζέντα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται σήμερα (16/2) ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, καθώς συμμετέχει στις κρίσιμες συνεδριάσεις του Eurogroup και του αυριανού ECOFIN, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επανακαθορίζει δυναμικά τη θέση της στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.

Στον πυρήνα των εργασιών, με βάση ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟ, βρίσκεται η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ και η προώθηση της ευρωπαϊκής νομισματικής κυριαρχίας, ως στρατηγική απάντηση στις εντεινόμενες γεωοικονομικές προκλήσεις.

Στο σημερινό Eurogroup, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα εστιάσουν στις κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής για το 2026. Στη συζήτηση θα παρέμβει η καθηγήτρια του London Business School, Hélène Rey, Πρόεδρος της ανεξάρτητης ακαδημαϊκής ομάδας εμπειρογνωμόνων της G7 για τις παγκόσμιες ανισορροπίες.

Κατόπιν πρόσκλησης του Κυριάκου Πιερρακάκη, στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει και ο Υπουργός Οικονομικών του Καναδά, François-Philippe Champagne, με το Eurogroup να διευρύνει το αποτύπωμά του και να ενισχύει τον ρόλο του ως κομβικού πυλώνα οικονομικού συντονισμού.

Τον Πρόεδρο του Eurogroup συνοδεύει στη βελγική πρωτεύουσα ο Υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο οποίος εκπροσωπεί πλέον την Ελλάδα στις συνεδριάσεις του οργάνου.

ECOFIN: Μεταρρυθμίσεις για ισχυρότερη Ευρώπη

Η αυριανή συνεδρίαση του ECOFIN ανοίγει το κεφάλαιο των δομικών μεταρρυθμίσεων που θα καθορίσουν την ευρωπαϊκή οικονομία της επόμενης δεκαετίας.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης είναι οι επικουρικές συντάξεις, με στόχο την ενίσχυσή τους ως συμπληρωματικού άξονα των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων και τη διασφάλιση επαρκούς εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο της ευρύτερης δέσμης μέτρων που συζητείται στο ECOFIN και εντάσσεται στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Στόχος είναι η διοχέτευση περισσότερων μακροπρόθεσμων αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις, η ενίσχυση της συμμετοχής εργαζομένων και επαγγελματιών σε συλλογικά συνταξιοδοτικά σχήματα και η στήριξη της χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Παράλληλα, οι Υπουργοί θα εξετάσουν την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, την επιτάχυνση του ψηφιακού ευρώ, τις κατευθυντήριες γραμμές του Προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2027 και τη Σύσταση για την οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης το 2026, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η φετινή Σύσταση εστιάζει σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα για την Ευρωζώνη, με αιχμή τη δημοσιονομική σταθερότητα, την ενίσχυση της άμυνας, τη δυναμική στην αγορά εργασίας, την καινοτομία, την τεχνολογική υπεροχή, καθώς και ένα ανθεκτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, επίσης, στον οικονομικό αντίκτυπο της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας και στην πορεία υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα πραγματοποιήσει διμερείς επαφές με Ευρωπαίους ομολόγους του, ενισχύοντας τις συμμαχίες της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό οικονομικό πυρήνα και προωθώντας μια ατζέντα ανάπτυξης, επενδύσεων και στρατηγικής αυτονομίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας
Οικονομία

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ

Βρετανία: «Βουτιά» 1,3% στις λιανικές πωλήσεις Απριλίου
Ειδήσεις

Βρετανία: «Βουτιά» 1,3% στις λιανικές πωλήσεις Απριλίου

Πολυνομοσχέδιο ΥΠΟΙΚ με μέτρα για κατοικία, ενοικιαστές και ρυθμίσεις οφειλών
Οικονομία

Πολυνομοσχέδιο ΥΠΟΙΚ με μέτρα για κατοικία, ενοικιαστές και ρυθμίσεις οφειλών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ