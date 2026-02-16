Καλαφάτης: Θέλουμε η έρευνα να απαντά σε πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και των επιχειρήσεων
Οικονομία
23:30 - 16 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
“Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που τα ερευνητικά μας κέντρα αναβαθμίζονται, ενισχύονται και  θωρακίζονται για τα επόμενα 20 με 30 χρόνια με ένα ποσό της τάξης άνω των 370 εκατ. ευρώ και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτό γίνεται με εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών υποδομών και την αγορά νέων κτηρίων και νέου σύγχρονου εξοπλισμού. Θέλουμε η έρευνα να απαντά σε πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και των επιχειρήσεων.  Θέλουμε τα ερευνητικά κέντρα να δείξουν στην κοινωνία το πολύ υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο που παράγεται εκεί και πως αυτό ακουμπά τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας και την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό παραμένει βασικό μας στοίχημα”, επισήμανε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο Πρακτορείο FM 104,9 του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Μιλώντας με παραδείγματα για τη συμβολή των ερευνητικών κέντρων ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε ειδικότερα: “στο Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ και την καθοριστική συμβολή του όσον αφορά στα εμβόλια ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας”. “Θυμίζω”, πρόσθεσε, “τη συμβολή του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ στο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης αλλά και στο Flyover, όπου η εφαρμοσμένη έρευνα έλυσε προβλήματα υποδομών και συγκοινωνιών. Επίσης, τη συμβολή του ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ στην ποιοτική επεξεργασία των αστικών λυμάτων αλλά και τη συμβολή του στην παγκόσμια μάχη για τον καρκίνο με τη συμμετοχή μας στο έργο CANDLE μαζί με εταίρους από 20 ευρωπαϊκές χώρες που φέρνει τη Θεσσαλονίκη στην πρωτοπορία”.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε επίσης, σε μια σειρά άλλων επιτευγμάτων που δείχνουν στην πράξη, όπως είπε, “ότι δεν πρέπει να γίνεται έρευνα για την έρευνα και να μένει σε συρτάρια, αλλά έρευνα για την κοινωνία με απτό αποτέλεσμα στην καθημερινότητα του πολίτη ή στην επιχειρηματικότητα και την βιομηχανία, καλύπτοντας συγκεκριμένες ανάγκες. Και αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή που ήδη επιχειρούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μετατρέπουμε δηλ. την έρευνα από "εσωστρεφή δραστηριότητα των εργαστηρίων" σε στρατηγικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων”, τόνισε ο κ. Καλαφάτης.

Αναφερόμενος σε πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για τους νέους και την Τεχνητή Νοημοσύνη ο Υφυπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι: “Η χώρα μας διαθέτει ένα ισχυρό ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα με πλούσιο ταλέντο που θέλει να δημιουργήσει. Οι νέες τεχνολογίες και η Τεχνητή Νοημοσύνη τους δίνει αυτή τη δυνατότητα γι΄αυτό και έχουμε την πρωτιά σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα με ποσοστό 83,5% να βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ε.Ε. για το 2025 στη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης από νέους”. “Αυτό δεν συμβαίνει τυχαία”, υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης. “Η χώρα μας επενδύει σταθερά στη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης η οποία δεν είναι απλώς μια νέα τεχνολογία αλλά μια νέα εποχή που επηρεάζει την καθημερινότητά μας αλλά και την επιχειρηματικότητα”.

Υπενθυμίζοντας εκείνο που είχε αναφέρει ο συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Google DeepMind, Demis Hassabis σε συζήτησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Ηρώδειο, “ότι δηλ. η εμβέλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι 10 φορές μεγαλύτερη και ταχύτερη από τη βιομηχανική επανάσταση”.

“Η Ελλάδα διαθέτει ήδη με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού ένα εθνικό σχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης. Και σημείωσε ότι: “Μέσα από τις συνεργασίες με την OpenAI, τη Google και τη MISTRAL AI, συμβάλλουμε τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην ανταγωνιστικότητα των νεοφυών και όχι μόνο επιχειρήσεων. Η χώρα μας είναι μεταξύ των 7 πρώτων χωρών που μετά από αξιολογική διαδικασία κατασκευάζει ήδη το πρώτο εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης AI Pharos” το οποίο μαζί με τον υπερυπολογιστή “Δαίδαλος” και ένα νέο εργοστάσιο στην Δυτική Μακεδονία ενισχύουν τη θέση της χώρας μας και την μετατρέπουν σε διεθνές Hub Καινοτομίας και νέων τεχνολογιών. Πάμε σε μια διαφορετική εποχή, μπαίνουμε μπροστά για να κερδίσουμε το μέλλον”, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/02/2026 - 23:51
