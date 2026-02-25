Πληθωρισμός: Ανοδική αναθεώρηση από τη Eurostat – Στο 2,9% τον Ιανουάριο

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε τελικά στο 2,9% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat. Σημειώνεται ότι η αρχική εκτίμηση (flash estimate) είχε δείξει 2,8%.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή παρουσίασαν μείωση κατά 0,7%, έναντι 0,8% που είχε καταγραφεί στην αρχική εκτίμηση.

Στην ευρωζώνη, ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε στο 1,7% τον Ιανουάριο του 2026, από 2% τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώνοντας την αρχική εκτίμηση της Eurostat, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα το ποσοστό βρισκόταν στο 2,5%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 2% τον Ιανουάριο του 2026, από 2,3% τον Δεκέμβριο του 2025, σε σύγκριση με 2,8% τον Ιανουάριο του 2025.

Τα χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού καταγράφηκαν στη Γαλλία (0,4%), στη Δανία (0,6%), καθώς και στη Φινλανδία και την Ιταλία (1% και στις δύο περιπτώσεις).

Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (8,5%), στη Σλοβακία (4,3%) και στην Εσθονία (3,8%).

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 23 κράτη-μέλη, παρέμεινε αμετάβλητος σε ένα και αυξήθηκε σε τρία.

Τον Ιανουάριο του 2026, η μεγαλύτερη συνεισφορά στον ετήσιο πληθωρισμό της ευρωζώνης προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,45 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (+0,51 μ.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,09 μ.μ.), ενώ η ενέργεια είχε αρνητική επίδραση (-0,39 μ.μ.).