ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πληθωρισμός: Ανοδική αναθεώρηση από τη Eurostat – Στο 2,9% τον Ιανουάριο
Οικονομία
13:13 - 25 Φεβ 2026

Πληθωρισμός: Ανοδική αναθεώρηση από τη Eurostat – Στο 2,9% τον Ιανουάριο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε τελικά στο 2,9% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat. Σημειώνεται ότι η αρχική εκτίμηση (flash estimate) είχε δείξει 2,8%.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή παρουσίασαν μείωση κατά 0,7%, έναντι 0,8% που είχε καταγραφεί στην αρχική εκτίμηση.

Στην ευρωζώνη, ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε στο 1,7% τον Ιανουάριο του 2026, από 2% τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώνοντας την αρχική εκτίμηση της Eurostat, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα το ποσοστό βρισκόταν στο 2,5%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 2% τον Ιανουάριο του 2026, από 2,3% τον Δεκέμβριο του 2025, σε σύγκριση με 2,8% τον Ιανουάριο του 2025.

Τα χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού καταγράφηκαν στη Γαλλία (0,4%), στη Δανία (0,6%), καθώς και στη Φινλανδία και την Ιταλία (1% και στις δύο περιπτώσεις).

Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (8,5%), στη Σλοβακία (4,3%) και στην Εσθονία (3,8%).

yhgv_7e3cc.jpeg

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 23 κράτη-μέλη, παρέμεινε αμετάβλητος σε ένα και αυξήθηκε σε τρία.

Τον Ιανουάριο του 2026, η μεγαλύτερη συνεισφορά στον ετήσιο πληθωρισμό της ευρωζώνης προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,45 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (+0,51 μ.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,09 μ.μ.), ενώ η ενέργεια είχε αρνητική επίδραση (-0,39 μ.μ.).

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Ξέφυγε» στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο
Οικονομία

«Ξέφυγε» στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών
Οικονομία

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Στο... μυαλό ΕΚΤ και Fed: Μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις για επιτόκια και πληθωρισμό
Ειδήσεις

Στο... μυαλό ΕΚΤ και Fed: Μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις για επιτόκια και πληθωρισμό

ΕΚΤ: Ανοικτό το ενδεχόμενο αυξήσεων επιτοκίων – Προειδοποίηση Πανέτα για επίμονο πληθωρισμό
Οικονομία

ΕΚΤ: Ανοικτό το ενδεχόμενο αυξήσεων επιτοκίων – Προειδοποίηση Πανέτα για επίμονο πληθωρισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
02/06/2026 - 15:24

Safe Bulkers: Πρώτη ναυτιλιακή που εισάγεται στην Euronext Athens - Στα 580 εκατ. ευρώ η αποτίμηση

Πολιτική
02/06/2026 - 15:10

Χατζηδάκης: Η εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις της ναυτιλίας με την κεφαλαιαγορά

Πολιτική
02/06/2026 - 15:05

Σακελλαρίδης κατά ΕΛΑΣ: Mέχρι τώρα έχουν ακουστεί «γενικόλογες διακηρύξεις και ωραία λόγια»

Υγεία
02/06/2026 - 15:00

Χάπι για τον καρκίνο του παγκρέατος; Τι έδειξε νέα μελέτη

Ειδήσεις
02/06/2026 - 14:53

Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος κρατούμενος - Συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι

Ειδήσεις
02/06/2026 - 14:47

Σε τεντωμένο σκοινί η Μέση Ανατολή: Κλιμάκωση στον Λίβανο, «σιωπή» στο Ιράν και τρόμος στις αγορές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/06/2026 - 14:40

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προσφορών για τα καλωδιακά έργα των διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και βορείου Αιγαίου

Πολιτική
02/06/2026 - 14:30

Σκιά ευρωπαϊκής έρευνας πάνω από τις ελληνικές μεταναστευτικές δομές

Φορολογία
02/06/2026 - 14:29

ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα σε μετρητά εντοπίστηκαν στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Υγεία
02/06/2026 - 14:04

ΠΟΥ: 321 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/06/2026 - 14:01

Το νέο Opel Astra έφτασε και είναι διαθέσιμο για παραγγελία

Νομίσματα
02/06/2026 - 13:54

«Αιμορραγία» στην αγορά crypto – Το Bitcoin σε χαμηλό δύο μηνών

Πολιτική
02/06/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: Ο κ. Ντίλιαν «δείχνει» ξανά το Μαξίμου και την ΕΥΠ για τις υποκλοπές

Εμπορεύματα
02/06/2026 - 13:45

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:35

BofA: Οι εισροές στα credit funds τροφοδοτούν το ράλι στις αγορές

Οικονομία
02/06/2026 - 13:29

ΤτΕ: Διπλό σήμα από τις τράπεζες – Πτώση στις ιδιωτικές καταθέσεις και επιβράδυνση της χρηματοδότησης

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:23

Σαρωνικός: Απόφαση καθορισμού των ορίων των κατοικημένων παραλιακών περιοχών 

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Μανιάτης στον επίτροπο ενέργειας: Εισηγούμαι τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αποθήκευσης - Όχι στην πυρηνική ενέργεια

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Διαμαντοπούλου: «Οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ αποτέλεσμα» – Αποστάσεις από σενάρια συνεργασίας με τον Τσίπρα

Πολιτική
02/06/2026 - 13:04

Κατατίθεται σήμερα (2/6) η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση - Για «οδικό χάρτη» μεταρρυθμίσεων μιλά ο πρωθυπουργός

Περιβάλλον
02/06/2026 - 12:53

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: 80% οι πιθανότητες εμφάνισης ενός επεισοδίου «Ελ Νίνιο» το καλοκαίρι

Πολιτική
02/06/2026 - 12:47

Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου

Magazino
02/06/2026 - 12:42

Τι συνέβη στην έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:40

Περιστέρης: Η ανατροπή δεδομένων δεκαετιών απαιτεί ανθεκτικές υποδομές

Οικονομία
02/06/2026 - 12:40

«Ξέφυγε» στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:29

Γιορτή Λήξης του 8ου ετήσιου κύκλου προγραμμάτων ρομποτικής στον Δήμο Αριστοτέλη, με την υποστήριξη της Ελληνικός Χρυσός

Πολιτική
02/06/2026 - 12:28

«Η ΕΛΑΣ δεν αποτελεί έκφραση Λαϊκού Μετώπου»: Τα πυρά της Νέας Αριστεράς μετά τη διάσπαση

Πολιτική
02/06/2026 - 12:24

Χρυσοχοΐδης: 3.850 συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το πρώτο τετράμηνο του 2026

Ναυτιλία
02/06/2026 - 12:07

Ιστορική εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ - Χατζηιωάννου: Θα ακολουθήσουν κι άλλες ναυτιλιακές

Ειδήσεις
02/06/2026 - 12:04

Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ