Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό την Πέμπτη (26/2) - Τα θέματα που θα συζητηθούν
Ειδήσεις
19:32 - 25 Φεβ 2026

Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό την Πέμπτη (26/2) - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Reporter.gr Newsroom
Το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει αύριο, Πέμπτη (26/2), στις 11:00 το πρωί, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.    

Τα βασικά θέματα της συνεδρίασης περιλαμβάνουν:

  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο των ενεργειακών συμφωνιών μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. και της σύμπραξης Chevron - HelleniQ Energy.

  • Εισήγηση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με τις προκλήσεις που θέτει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης σε όλες τις μορφές τέχνης, τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών και την ενσωμάτωσή της στον πολιτισμό, καθώς και τη συνεργασία με το PHAROS AI Factory.

  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά του νομοσχεδίου του Υπουργείου που αφορά:
    α) Την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και των παράνομων τυχερών παιγνίων,
    β) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Δημοσίου και άλλες μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις.

  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τη συμμόρφωση της δημόσιας διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις.

  • Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για τη σύσταση νομικού προσώπου υπό μορφή ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Α.Ε.» και για την αναδιοργάνωση του Οργανισμός Διαχείρισης και Αξιοποίησης Πολιτιστικών Πόρων.

  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννη και τον Υφυπουργό, Κώστα Κατσαφάδο του νομοσχεδίου που εισάγει νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και άλλων ενισχυτικών μέτρων για τις συνέπειες φυσικών καταστροφών.

