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ΤτΕ: Στα 10,6 δισεκ. οι τοποθετήσεις σε χρεόγραφα των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων στο δ΄ τρίμηνο 2025
Οικονομία
14:05 - 26 Φεβ 2026

ΤτΕ: Στα 10,6 δισεκ. οι τοποθετήσεις σε χρεόγραφα των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων στο δ΄ τρίμηνο 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων παρουσίασε αύξηση κατά 0,9% το δ΄ τρίμηνο του 2025 και διαμορφώθηκε στα 22.064 εκατ. ευρώ, έναντι 21.869 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.  Oι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 62 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 16.056 εκατ. ευρώ, έναντι 15.994 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 195 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 22.064 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 31 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 558 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 19 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 372 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 11 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 186 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 2,5% το δ΄ τρίμηνο του 2025.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε στα 10.629 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025, έναντι 10.719 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε καθαρές πωλήσεις ομολόγων του εσωτερικού, αλλά και σε μειώσεις στις τιμές των ομολόγων εξωτερικού, παρά τις νέες καθαρές τοποθετήσεις που σημειώθηκαν σε τίτλους εξωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 48,2% το δ΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 49,0% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 7.373 εκατ. ευρώ, έναντι 7.143 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 33,4% το δ΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 32,7% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε άνοδο των αποτιμήσεων μεριδίων του εξωτερικού και του εσωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας μειώθηκε στα 1.034 εκατ. ευρώ, έναντι 1.049 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε μείωση των αποτιμήσεων μετοχών του εσωτερικού, αλλά και σε καθαρές πωλήσεις μετοχών του εξωτερικού. Το ποσοστό των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές επί του συνόλου του ενεργητικού παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο έναντι του προηγουμένου τριμήνου και διαμορφώθηκε στο 4,7% το δ΄ τρίμηνο του 2025.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν στα 3.897 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025, έναντι 3.955 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 62 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 16.056 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής αυξήθηκαν κατά 116 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 12.529 εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών μειώθηκαν κατά 54 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.527 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων, το 78,0% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

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Πίνακας 2: Καθαρές ροές τοποθετήσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (σε εκατ. ευρώ)

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