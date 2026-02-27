ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 3,7% στο δείκτη τιμών παραγωγής στη βιομηχανία τον Ιανουάριο

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2% έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2025 - Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2024 - Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,3% έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.
1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 3,7%, τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 7,3%
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 2,1%
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2025
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία τον Iανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2025 αυξήθηκε κατά 0,2%. Ειδικότερα, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς αυξήθηκε κατά 0,8%, ενώ ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς παρέμεινε αμετάβλητος (Πίνακας 2.ΙΙ). Στη συνέχεια ακολουθούν οι επιμέρους μεταβολές για κάθε αγορά:
α. Αύξηση κατά 0,8% του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
β. Μηδενική μεταβολή του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς
Ειδικότερα, οι κύριες μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, έχουν ως εξής: