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ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 3,7% στο δείκτη τιμών παραγωγής στη βιομηχανία τον Ιανουάριο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12:24 - 27 Φεβ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 3,7% στο δείκτη τιμών παραγωγής στη βιομηχανία τον Ιανουάριο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 3,7% έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024. 

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2% έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2025 - Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2024 - Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,3% έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

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1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 3,7%, τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 7,3%

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

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β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 2,1%

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

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2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2025

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία τον Iανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2025 αυξήθηκε κατά 0,2%. Ειδικότερα, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς αυξήθηκε κατά 0,8%, ενώ ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς παρέμεινε αμετάβλητος (Πίνακας 2.ΙΙ). Στη συνέχεια ακολουθούν οι επιμέρους μεταβολές για κάθε αγορά:

α. Αύξηση κατά 0,8% του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

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β. Μηδενική μεταβολή του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς

Ειδικότερα, οι κύριες μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, έχουν ως εξής:

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Τελευταία τροποποίηση στις 27/02/2026 - 12:42
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