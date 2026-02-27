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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 18,4% των τροχαίων που προκάλεσαν θάνατο ή τραυματισμό τον Δεκέμβριο
Ειδήσεις
12:24 - 27 Φεβ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 18,4% των τροχαίων που προκάλεσαν θάνατο ή τραυματισμό τον Δεκέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία της έρευνας για τα «Οδικά Τροχαία Ατυχήματα», μηνός Δεκεμβρίου 2025. Ειδικότερα, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη Χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, αυξήθηκαν κατά 18,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (877 τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι 741 τον Δεκέμβριο του 2024).

Από τα παθόντα πρόσωπα των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, καταγράφηκαν 32 νεκροί, 20 βαριά τραυματίες και 988 ελαφρά τραυματίες, έναντι 49 νεκρών, 22 βαριά τραυματιών και 849 ελαφρά τραυματιών τον Δεκέμβριο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά 34,7% σε νεκρούς, κατά 9,1% σε βαριά τραυματίες και αύξηση κατά 16,4% σε ελαφρά τραυματίες.

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