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41.993 προϊόντα «μαϊμού» εντοπίστηκαν σε συντονισμένη επιχείρηση των ΔΙΜΕΑ και ΕΛΑΣ
Οικονομία
14:35 - 06 Μαρ 2026

41.993 προϊόντα «μαϊμού» εντοπίστηκαν σε συντονισμένη επιχείρηση των ΔΙΜΕΑ και ΕΛΑΣ

Reporter.gr Newsroom
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Η Διατομεακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή ενημερώνει ότι στις 5 Μαρτίου 2026 στελέχη της πραγματοποίησαν ταυτόχρονους ελέγχους σε Πάτρα, Κάτω Αχαΐα, Κόρινθο και Κατερίνη, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που αφορούσαν εμπορικά σήματα παγκόσμιας online εταιρεία μόδας (fast fashion) με ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και είδη ομορφιάς. 

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 41.993 απομιμητικά εμπορικά σήματα, τα οποία προορίζονταν να τοποθετηθούν σε είδη ένδυσης και να διατεθούν προς πώληση σε καταστήματα που έφεραν παρανόμως την εμπορική επωνυμία της συγκεκριμένης διεθνούς πλατφόρμας.

Στους παραβάτες επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 224.500 ευρώ, ενώ για δύο ημεδαπούς κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία για τα αδικήματα της παραποίησης εμπορικών σημάτων και της απάτης.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας και της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Δυτικής Αχαΐας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η επιχείρηση είχε σχεδιαστεί σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και προετοιμαζόταν για διάστημα περίπου έξι εβδομάδων.

Η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής συνεχάρη δημόσια τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. και την Ελληνική Αστυνομία για τον άρτιο σχεδιασμό και την επιτυχή υλοποίηση της επιχείρησης, σημειώνοντας:

«Η χτεσινή επιχείρηση αποτελεί ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα ότι η Ανεξάρτητη Αρχή δεν αφήνει κανένα πεδίο παρανομίας ανεξέλεγκτο. Ταστελέχη της ΔΙ.Μ.Ε.Α. απέδειξαν την υψηλή επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας με επιτυχία μια σύνθετη επιχείρηση κατά της παραποίησης εμπορικών σημάτων. Θέλω να συγχαρώ θερμά τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. και την Ελληνική Αστυνομία. Η προστασία της αγοράς, των νόμιμων επιχειρήσεων και των καταναλωτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».

Η Ανεξάρτητη Αρχή συνεχίζει με συνέπεια τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού, την προστασία των καταναλωτών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αγορά.

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