Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η υποχώρηση των τιμών - Κοντά στα $90 το Brent, στα $87 το αργό

Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν κατακόρυφα την Τρίτη (10/3), μετά την άνοδο τους σε υψηλό τριών και πλέον ετών κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προέβλεψε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στις προμήθειες πετρελαίου.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, αυτή την ώρα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent υποχωρούν κατά 8,22% στα 90.83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) μειώνεται 7,87% στα 87,23 δολάρια ανά βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια έφτασαν να υποχωρήσουν έως και 11% νωρίτερα. Οι όγκοι συναλλαγών στο Brent μειώθηκαν σε περίπου 213.000 συμβόλαια, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 27 Φεβρουαρίου, λίγο πριν από την έναρξη της σύγκρουσης. Οι όγκοι στο WTI μειώθηκαν σε 212.000, το χαμηλότερο από τις 20 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές του πετρελαίου είχαν εκτοξευθεί πάνω από τα 119 δολάρια ανά βαρέλι τη Δευτέρα (9/3), στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2022, καθώς οι μειώσεις παραγωγής από τη Σαουδική Αραβία και άλλους παραγωγούς τροφοδότησαν φόβους για σοβαρές διαταραχές στις παγκόσμιες προμήθειες.

Οι τιμές υποχώρησαν αργότερα, αφού ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ και κοινοποίησε προτάσεις για γρήγορη διευθέτηση του πολέμου, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι ανησυχίες σχετικά με την προσφορά.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα σε συνέντευξη στο CBS News ότι θεωρούσε τον πόλεμο κατά του Ιράν «πολύ σύντομο» και ότι η Ουάσιγκτον ήταν «πολύ μπροστά» σε σχέση με τον αρχικά εκτιμώμενο χρόνο διαρκείας των τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων.

«Σαφώς τα σχόλια του Τραμπ για έναν σύντομο πόλεμο έχουν ηρεμήσει τις αγορές. Παρόλο που υπήρξε υπερβολική αντίδραση προς τα πάνω χθες, πιστεύουμε ότι υπάρχει υπερβολική αντίδραση προς τα κάτω σήμερα», δήλωσε ο Suvro Sarkar, επικεφαλής της ομάδας ενέργειας στην DBS Bank, προσθέτοντας ότι η αγορά υποτιμά τους κινδύνους σε αυτά τα επίπεδα για το Brent.

Απαντώντας στον Τραμπ, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν από τη μεριά τους ότι οι ίδιοι θα «καθορίσουν το τέλος του πολέμου» και ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει την εξαγωγή «ούτε ενός λίτρου πετρελαίου» από την περιοχή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη.

Παράλληλα, ο Τραμπ εξετάζει τη χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο και την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων αργού πετρελαίου ως μέρος ενός πακέτου επιλογών με στόχο τον περιορισμό των αυξανόμενων τιμών, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές.

«Οι συζητήσεις σχετικά με τη χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ που υποδηλώνουν ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να αποκλιμακωθεί, και η πιθανότητα οι χώρες της G7 να αξιοποιήσουν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου στέλνουν το ίδιο μήνυμα -ότι τα βαρέλια πετρελαίου θα συνεχίσουν να φτάνουν στην αγορά», δήλωσε η Priyanka Sachdeva, αναλύτρια στην Phillip Nova, σε σημείωμα την Τρίτη.

«Μόλις οι έμποροι αντιλήφθηκαν ότι οι οδοί προμήθειας θα μπορούσαν να διατηρηθούν, το αρχικό 'προνόμιο πανικού' που είχε ανεβάσει τις τιμές πάνω από τα 100 δολάρια χθες άρχισε να φθίνει, και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν γρήγορα».

Η Goldman Sachs δήλωσε ότι, επειδή η κατάσταση παραμένει ευμετάβλητη, δεν αλλάζει την πρόβλεψη της για την τιμή του Brent στα 66 δολάρια ανά βαρέλι το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και του WTI στα 62 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι χώρες της G7 δήλωσαν τη Δευτέρα ότι είναι έτοιμες να εφαρμόσουν «αναγκαία μέτρα» σε απάντηση στις αυξανόμενες παγκόσμιες τιμές πετρελαίου, αλλά δεν δεσμεύτηκαν συγκεκριμένα για την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων.

Υποχωρούν και οι τιμές του φυσικού αερίου - Ενίσχυση στα μέταλλα

Το φυσικό αέριο μετά τη χθεσινή εκρητική του άνοδο, υποχωρεί, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να εμφανίζονται αποδυναμωμένα κατά 13,02% και την τιμή της μεγαβατώρας να πέφτει ξανά στα 49.10 δολάρια.

Παράλληλα, ο χρυσός ενισχύεται 1,89% στα 5,199.74 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι παρουσιάζει σημαντικά κέρδη 5,42% στα 89.06 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο χαλκός κερδίζει 1,13% στα 5,9155 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο ελαφρώς έναντι του ευρώ κατά 0,09% με την ισοτιμία στα 1,1645 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αντίστοιχη υποχώρηση καταγράφει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,19% στα 1,3455 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ στη 0,8655 λίρα ανά ευρώ.