ΤτΕ - Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης: Στα €2,83 δισ. το ενεργητικό στο δ’ τρίμηνο 2025

Η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης αυξήθηκε κατά 3,4% και διαμορφώθηκε στα 2,833 δισ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025, έναντι 2,741 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Όπως αναφέρουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος:

Η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (στο εξής «Ταμείων») αυξήθηκε κατά 92 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 2.833 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων σημείωσαν αύξηση κατά 15 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 97 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε στο 3,4%, έναντι 3,0% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα 1.186 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025, έναντι 1.165 το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές ομολόγων του εσωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 41,9% το δ΄ τρίμηνο, έναντι 42,5% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 1.026 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025, έναντι 979 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές, αλλά και σε άνοδο των αποτιμήσεων μεριδίων του εξωτερικού. Το ποσοστό των τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 36,2%, έναντι 35,7% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας διαμορφώθηκε σε 464 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025, έναντι 467 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε καθαρές πωλήσεις μετοχών του εσωτερικού και του εξωτερικού, οι οποίες αντισταθμίστηκαν σχεδόν στο σύνολο τους από άνοδο των αποτιμήσεων στο σύνολο των μετοχών. Το ποσοστό των τοποθετήσεων σε μετοχές επί του συνόλου του ενεργητικού μειώθηκε στο 16,4%, το δ΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 17,0% το προηγούμενο τρίμηνο.