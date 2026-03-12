ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πιερρακάκης: Η ανταγωνιστικότητα της ευρωζώνης απαιτεί ισχυρές επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο
Οικονομία
20:06 - 12 Μαρ 2026

Πιερρακάκης: Η ανταγωνιστικότητα της ευρωζώνης απαιτεί ισχυρές επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε σήμερα με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τις Δεξιότητες, τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και την Ετοιμότητα, Ροξάνα Μινζάτου, η οποία πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην χώρα.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα απασχόλησης, κατάρτισης και κοινωνικής συνοχής και διαπιστώθηκε η ανάγκη για ενίσχυση των δεξιοτήτων αλλά και των επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους, προκειμένου η Ευρώπη να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε:«Με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζητήσαμε για καίρια ζητήματα που βρίσκονται στην κορυφή της ευρωπαϊκής οικονομικής ατζέντας, όπως οι δεξιότητες, η ποιότητα της απασχόλησης, η κοινωνική συνοχή, η ανθεκτικότητα, καθώς και η ετοιμότητα των οικονομιών και των κοινωνιών μας να προσαρμοστούν στις προκλήσεις των μεγάλων μεταβάσεων της εποχής μας.

Σε μία περίοδο ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών η ανταγωνιστικότητα της ευρωζώνης δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στο κεφάλαιο, την τεχνολογία ή τη δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά απαιτεί και ισχυρές επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση των δεξιοτήτων, η καλύτερη σύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η προώθηση ποιοτικών θέσεων εργασίας, πολιτικές που βρίσκονται στο επίκεντρο του χαρτοφυλακίου της Αντιπροέδρου, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μακροχρόνια ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών οικονομικών».

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της ΕΕ για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τις Δεξιότητες, τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και την Ετοιμότητα, Ροξάνα Μινζάτουεπεσήμανε τα εξής: «Χαίρομαι που μου δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις με τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με ορισμένες από τις σημαντικότερες προτεραιότητες για το μέλλον της Ευρώπης, από τις δεξιότητες και την ποιότητα των θέσεων εργασίας, έως την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανθεκτικότητα.

Συζητήσαμε επίσης το μελλοντικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσει ο κοινωνικός τομέας στον μελλοντικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από την ικανότητά μας να εξοπλίζουμε τους εργαζομένους με τις κατάλληλες δεξιότητες και να ενισχύουμε τους δεσμούς μεταξύ της εκπαίδευσης και των αναγκών της αγοράς εργασίας. Γι’ αυτό, πρέπει να μπορούμε να προβλέψουμε τις επόμενες φάσεις όσον αφορά τις τεχνολογικές και δημογραφικές αλλαγές».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Προεκλογική περίοδος με σφραγίδα Πιερρακάκη
Ανεμοδείκτης

Προεκλογική περίοδος με σφραγίδα Πιερρακάκη

Πιερρακάκης: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στη ΔΕΘ – Στόχος η στήριξη των εισοδημάτων
Οικονομία

Πιερρακάκης: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στη ΔΕΘ – Στόχος η στήριξη των εισοδημάτων

Eurostat: Πληθωρισμός 4,9% στην Ελλάδα το Μάιο - Ο πέμπτος υψηλότερος στην ΕΕ
Οικονομία

Eurostat: Πληθωρισμός 4,9% στην Ελλάδα το Μάιο - Ο πέμπτος υψηλότερος στην ΕΕ

ΕΚΤ: Σταθεροποιούνται στο 2,6% οι μισθολογικές αυξήσεις στην ευρωζώνη το 2026
Οικονομία

ΕΚΤ: Σταθεροποιούνται στο 2,6% οι μισθολογικές αυξήσεις στην ευρωζώνη το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 22:00

Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής της Μπρεστ, Ερίκ Ρουά

Πολιτική
17/06/2026 - 21:47

Τσίπρας από Κύπρο: Το ενδιαφέρον για τα λαϊκά προβλήματα δεν αποτελεί λαϊκισμό

Πολιτική
17/06/2026 - 21:30

Καλαφάτης: Στηρίζουμε το οικοσύστημα καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας και ενισχύουμε τις ερευνητικές του υποδομές

Magazino
17/06/2026 - 21:20

Πού βρίσκονται τα πιο καθαρά νερά για κολύμπι στην Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας

Ειδήσεις
17/06/2026 - 21:19

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια στην πρώτη συνεδρίαση υπό τον Κέβιν Γουόρς

Πολιτική
17/06/2026 - 21:00

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Δένδια στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:44

Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν τη συμφωνία με το Ιράν - Αναλυτικά τα 14 σημεία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:40

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου λόγω του SNF Nostos Run 2026

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:25

Ανατροπή φορτηγού στην Αττική Οδό - Η πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:10

Τραμπ από G7: Την Πέμπτη ή την Παρασκευή η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:00

Politico: Η κρίση στο ιταλικό ποδόσφαιρο εξελίσσεται σε πολιτικό «πονοκέφαλο» για τη Μελόνι

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 19:44

Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν αναμονή της απόφασης της Fed για τη νομισματική πολιτική 

Magazino
17/06/2026 - 19:39

Jean-Michel Jarre: 5 θρυλικές συναυλίες που έμειναν στην ιστορία – πριν κατακτήσει και την Αθήνα

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:25

ΕΟΠΥΥ: Προσωρινός διοικητής αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Ζαμάνης

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:12

ΕΣΑμεΑ: «Τουρισμός για Όλους» - Παρέμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:02

Ευρωκοινοβούλιο: Αξιολόγηση της προόδου των πέντε χωρών των Δυτικών Βαλκανίων

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:55

Η Τουρκία αντιδρά στη «σκληρή» έκθεση της ΕΕ με αιχμές για «πολιτική σκοπιμότητα»

Πολιτική
17/06/2026 - 18:53

Τσαβδαρίδης: Στόχος μας τα ισχυρά και ανταγωνιστικά Επιχειρηματικά Πάρκα με διαφάνεια και κανόνες

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:45

Κυπριακή κυβέρνηση: Διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την υπόθεση «Κράτος-Μαφία»

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:32

Γαλλία: Υποχρεωτικά τεστ ναρκωτικών για υπουργούς και ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:24

Λίβανος: Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ διεξάγονται ανεξάρτητα από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 18:16

Allwyn: Έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17/06/2026 - 18:13

Ν. Λούλης: Μεγάλη τιμή και ευθύνη η εκλογή μου στο ΔΣ του ΣΕΒ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:07

Κίεβο: Αναληθείς οι αναφορές για ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο με παιδιά

Εργασιακά
17/06/2026 - 18:05

Κεραμέως: Μετά από 15 χρόνια υπεγράφη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο κλάδο των τροφίμων

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 17:59

Attica: Έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για είσοδο στο Χρηματιστήριο

Σχόλια Αγοράς
17/06/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Διατήρηση κεκτημένων και ανοιχτοί λογαριασμοί με τις 2500 μονάδες

Ακίνητα
17/06/2026 - 17:50

Χατζηγεωργίου (ΕΤΑΔ): Νέα εποχή για το Μαρούσι και την Πάρνηθα μέσα από το Project VORIA

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 17:40

ΗΠΑ: Οριστικό τέλος στη δίωξη της τουρκικής Halkbank μετά από συμφωνία με το υπουργείο Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 17:23

«Εκρηκτική» άνοδος για τη SpaceΧ κατά 50% με τα ερωτήματα γύρω από την αποτίμησή της να παραμένουν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ