ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 4,6% του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία

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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 4,6% έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που παρουσιάστηκαν την Παρασκευή (13/3).

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη Δεκεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,0% έναντι αύξησης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2025 - Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2024 - Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 3,2% έναντι μείωσης 1,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 4,6%, τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, οφείλεται:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 7,6%

β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,5%

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 2,0%, τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2025, οφείλεται

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,6%

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%