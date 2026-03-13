ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 4,6% του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη Δεκεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,0% έναντι αύξησης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2025 - Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2024 - Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 3,2% έναντι μείωσης 1,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.
1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 4,6%, τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, οφείλεται:
α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 7,6%
β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,5%
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 2,0%, τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2025, οφείλεται
α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,6%
β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%