Μαρινάκης: Ο Κωνσταντινόπουλος είπε το προφανές για ένα σοβαρό εθνικό ζήτημα

Στη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στην κριτική που άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς προς την κυβέρνηση, αναφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής 13/3 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και σχολιάζοντας τη διαγραφή του κ. Κωνσταντινόπουλου, καθώς και την παρατήρηση ότι η στάση της Νέας Δημοκρατίας φέρεται να «προκάλεσε» την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν είχε καμία εμπλοκή. «Εμείς δεν διαγράψαμε κανέναν. Όταν ένας άνθρωπος λέει το προφανές για ένα σοβαρό εθνικό ζήτημα, δεν υπάρχει λόγος να τον αντιμετωπίσουμε μικρόψυχα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ακόμη ότι δεν είναι δική του αρμοδιότητα να κρίνει εάν μια διαγραφή εντός ενός κόμματος είναι σωστή ή λανθασμένη. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα πολιτικής προσέγγισης της Νέας Δημοκρατίας με τον κ. Κωνσταντινόπουλο. «Δεν υπάρχει τέτοια πληροφόρηση. Η Νέα Δημοκρατία έχει μπροστά της συγκεκριμένο έργο και παραδοτέα», δήλωσε.

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης τοποθετήθηκε και για τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για τις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων της Ελλάδας με τη Chevron εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι αιτιάσεις του κ. Σαμαρά στερούνται βάσης, τονίζοντας ότι έχουν ήδη δοθεί επαρκείς απαντήσεις από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Όπως είπε, «δεν υπάρχει κανένα ζήτημα παραχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων».

«Αυτά που είπε ο κ. Σαμαράς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ήταν λανθασμένη τόσο η θεματική που επέλεξε να αναδείξει όσο και το timing της παρέμβασής του», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ακόμη και οι πιο αυστηροί επικριτές της κυβέρνησης αναγνωρίζουν πως στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και των εθνικών θεμάτων η κυβέρνηση έχει επιδείξει αποτελεσματικότητα, διαχειριζόμενη κρίσεις και ενισχύοντας τη θέση της χώρας.

Καταλήγοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι «σε μια περίοδο που υπάρχουν σοβαρές διεθνείς εξελίξεις και κρίσεις, δεν βοηθά τη χώρα να ανοίγουν μέτωπα για ζητήματα που, όπως είπε, δεν υφίστανται».