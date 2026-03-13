ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαρινάκης: Ο Κωνσταντινόπουλος είπε το προφανές για ένα σοβαρό εθνικό ζήτημα
Πολιτική
11:47 - 13 Μαρ 2026

Μαρινάκης: Ο Κωνσταντινόπουλος είπε το προφανές για ένα σοβαρό εθνικό ζήτημα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στην κριτική που άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς προς την κυβέρνηση, αναφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής 13/3 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και σχολιάζοντας τη διαγραφή του κ. Κωνσταντινόπουλου, καθώς και την παρατήρηση ότι η στάση της Νέας Δημοκρατίας φέρεται να «προκάλεσε» την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν είχε καμία εμπλοκή. «Εμείς δεν διαγράψαμε κανέναν. Όταν ένας άνθρωπος λέει το προφανές για ένα σοβαρό εθνικό ζήτημα, δεν υπάρχει λόγος να τον αντιμετωπίσουμε μικρόψυχα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ακόμη ότι δεν είναι δική του αρμοδιότητα να κρίνει εάν μια διαγραφή εντός ενός κόμματος είναι σωστή ή λανθασμένη. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα πολιτικής προσέγγισης της Νέας Δημοκρατίας με τον κ. Κωνσταντινόπουλο. «Δεν υπάρχει τέτοια πληροφόρηση. Η Νέα Δημοκρατία έχει μπροστά της συγκεκριμένο έργο και παραδοτέα», δήλωσε.

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης τοποθετήθηκε και για τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για τις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων της Ελλάδας με τη Chevron εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι αιτιάσεις του κ. Σαμαρά στερούνται βάσης, τονίζοντας ότι έχουν ήδη δοθεί επαρκείς απαντήσεις από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Όπως είπε, «δεν υπάρχει κανένα ζήτημα παραχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων».

«Αυτά που είπε ο κ. Σαμαράς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ήταν λανθασμένη τόσο η θεματική που επέλεξε να αναδείξει όσο και το timing της παρέμβασής του», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ακόμη και οι πιο αυστηροί επικριτές της κυβέρνησης αναγνωρίζουν πως στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και των εθνικών θεμάτων η κυβέρνηση έχει επιδείξει αποτελεσματικότητα, διαχειριζόμενη κρίσεις και ενισχύοντας τη θέση της χώρας.

Καταλήγοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι «σε μια περίοδο που υπάρχουν σοβαρές διεθνείς εξελίξεις και κρίσεις, δεν βοηθά τη χώρα να ανοίγουν μέτωπα για ζητήματα που, όπως είπε, δεν υφίστανται».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Απάντηση Μαρινάκη σε Τσίπρα: Αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται μόνο μέσω εκλογών
Πολιτική

Απάντηση Μαρινάκη σε Τσίπρα: Αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται μόνο μέσω εκλογών

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Δεν απαντά στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Δεν απαντά στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων

Μαρινάκης για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Θετική εξέλιξη - Προτεραιότητα η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας
Πολιτική

Μαρινάκης για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Θετική εξέλιξη - Προτεραιότητα η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Μαρινάκης: Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση από την επόμενη ημέρα
Πολιτική

Μαρινάκης: Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση από την επόμενη ημέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 13:35

ΕΒΕΠ: Προτάσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την αναμόρφωση της Επιμελητηριακής νομοθεσίας

Νομίσματα
18/06/2026 - 13:28

Η Fed ταρακούνησε τα crypto – Το Bitcoin χάνει πάνω από $2.000

Εμπορεύματα
18/06/2026 - 13:24

Πετρέλαιο: Οι τιμές πλησιάζουν πλέον στα προπολεμικά επίπεδα

Αναλύσεις
18/06/2026 - 13:08

Eurobank Equities: Στα 52 ευρώ η τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Magazino
18/06/2026 - 13:05

Το Μουντιάλ ντύνει τη μόδα: Γιατί φορούν όλοι ποδοσφαιρικές φανέλες

Ειδήσεις
18/06/2026 - 13:03

Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ αναθεωρούν εκ νέου τη στρατιωτική παρουσία τους στην Ευρώπη

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:48

Το Ισραήλ διακόπτει επαφές με Κάλας μετά τις δηλώσεις περί απαρτχάιντ

Πολιτική
18/06/2026 - 12:47

Πιερρακάκης: Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης συγκεντρώνουν κεφάλαια που στηρίζουν την ανάπτυξη της οικονομίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:43

ΔΟΑΕ: Ξεκινά η τεχνική εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Ανεμοδείκτης
18/06/2026 - 12:41

Η κόντρα Χάρη - Άννας, η αδράνεια του Ανδρουλάκη και τα νομοτελειακά μπερδέματα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
18/06/2026 - 12:40

Η Nova παρέδωσε στον Δήμο Ρόδου το σύστημα Πολιτικής Προστασίας «Smart Forest Ρόδος»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/06/2026 - 12:31

Bank of America: Οδηγός για το πώς σκέφτεται, αποφασίζει και επικοινωνεί η ΕΚΤ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/06/2026 - 12:29

Νέο ΔΣ στην Τράπεζα Χανίων – Τα ονόματα

Ναυτιλία
18/06/2026 - 12:17

Νέα πρόταση εξαγοράς της Genco από τη Diana Shipping

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Κάτω από τις 66.000 οι γεννήσεις το 2025 για πρώτη φορά

Εργασιακά
18/06/2026 - 12:08

Στουρνάρας: Οι δημόσιες συντάξεις, από μόνες τους, δεν θα αρκούν στο μέλλον

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:07

Ξέσπασμα Τραμπ για το Ιράν: «Ανόητοι, ζηλιάρηδες ή χαζοί» όσοι επικρίνουν τη συμφωνία

Πολιτική
18/06/2026 - 11:51

Γεωργιάδης: Όπως έχουν τα πράγματα δε θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας - Θα γίνουν δεύτερες εκλογές

Πολιτική
18/06/2026 - 11:50

Βαρδακαστάνης: Άστοχες οι δηλώσεις Δούκα και Διαμαντοπούλου - Αποπροσανατολίζουν την κουβέντα

Γιώργος Ραυτόπουλος
18/06/2026 - 11:47

Τα πεπραγμένα του Τσίπρα στην αντιπολίτευση

Ανεμοδείκτης
18/06/2026 - 11:46

Ποιον δεσμεύει η συμφωνία Τραμπ - Πεζεσκιάν;

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
18/06/2026 - 11:36

Νούνης: Ετήσια αύξηση 12,9% στα περιουσιακά στοιχεία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 11:30

Στασινός στη Beyond 2026: Εντός τριμήνου η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας

Πολιτική
18/06/2026 - 11:20

Φαραντούρης: Αλλάζει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τα μεταλλαγμένα – Δε θα ξέρουμε τι τρώμε

Ειδήσεις
18/06/2026 - 11:16

Βρετανία: Κρίσιμη εκλογική δοκιμασία για τον Στάρμερ στη σκιά της ανόδου του Reform UK

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 11:04

Η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ) θέτει σε πλήρη λειτουργία τη νέα παραγωγική της μονάδα στη Σερβία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/06/2026 - 11:02

Θετικό το πρώτο πεντάμηνο του 2026 για την επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 10:56

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές στον απόηχο των αποφάσεων της Fed

Πολιτική
18/06/2026 - 10:51

Το κόμμα Καρυστιανού δεν υιοθετεί τον όρο «γυναικοκτονία» γιατί «εισάγει διακρίσεις»

Ειδήσεις
18/06/2026 - 10:51

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Μόσχα – Η μεγαλύτερη των τελευταίων δύο ετών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ