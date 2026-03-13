ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φάμελλος: Τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα
Οικονομία
13:01 - 13 Μαρ 2026

Φάμελλος: Τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, μέσω του προέδρου του, Σωκράτη Φάμελλου, ασκεί κριτική στα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι «δεν επιλύουν το πρόβλημα που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και δεν αντιμετωπίζουν την κύρια πηγή της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, που είναι τα διυλιστήρια».

Παράλληλα, επισήμανε ότι το υψηλό βάρος των έμμεσων φόρων επιβαρύνει τα καύσιμα και τους καταναλωτές σε όλους τους τομείς. Ο κ. Φάμελλος ανακοίνωσε επίσης ότι το κόμμα θα καταθέσει δύο τροπολογίες στη Βουλή με στόχο την ανακούφιση των πολιτών.

Η μία τροπολογία, είπε, αφορά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο σημείο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η δεύτερη την οριοθέτηση σε χαμηλά ύψη του περιθωρίου διύλισης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας στα διυλιστήρια, σημειώνοντας ότι η «η λέξη φάντασμα που αποφεύγει η κυβέρνηση να αναφέρει τις τελευταίες μέρες είναι τα διυλιστήρια».

Στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμη Κιουρτζή, και τον πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης, Χρήστο Σταυράκη, ο κ. Φάμελλος τόνισε: «Απαιτείται να υπάρχει αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου στα καύσιμα και σαφέστατα όλοι μιλάμε για έλεγχο σε όλα τα πεδία της αγοράς και η επιβολή πλαφόν πρέπει να γίνει σε όλη την αλυσίδα της εμπορίας και όχι μόνο στους τελικούς εμπόρους και βέβαια πρέπει να υπάρχει ισχυρή παρουσία του κράτους και αυτό σημαίνει για μας ρύθμιση της αγοράς ενέργειας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την ισχυροποίηση του ρόλου και της μετοχικής παρουσίας του δημοσίου στα Ελληνικά Πετρέλαια».

«Δυστυχώς το πάρτι αισχροκέρδειας γίνεται με τις πλάτες του κυρίου Μητσοτάκη και γίνεται με πρώτους υπεύθυνους τα διυλιστήρια», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

«Μας έχει επιβληθεί πλαφόν, το οποίο μειώνει τα κέρδη μας κάτω από το όριο επιβίωσης, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής, και συνέχισε: «Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να επιβληθεί το πλαφόν με τα περιθώρια κέρδους προ του πολέμου και ζητάμε να μειωθούν τα κέρδη και τον διυλιστηρίων και τα οφέλη που έχει το κράτος από το ΦΠΑ».

Εξέφρασε την ανησυχία ότι με τα μέτρα της κυβέρνησης «η επαρχία θα κλείσει» και σημείωσε: «Ο οικογενειάρχης πρατηριούχος έχει χάσει σήμερα το 30% της αγοραστικής του δύναμης, χάνει το 40% του περιθωρίου κέρδους και αυτό σημαίνει κλείσιμο των πρατηρίων. Αν ο σκοπός της κυβέρνησης είναι αυτός πρέπει ευθαρσώς να το πει, αλλά οι πρατηριούχοι πρέπει να επιβιώσουν, ζητάμε το δίκιο».

Στη μεγάλη πίεση που δέχονται οι πρατηριούχοι, ιδίως στην επαρχία, και τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Σταυράκης.

Στη συνάντηση πήραν μέρος η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα και ο πρώην υφυπουργός, Γιάννης Αμανατίδης.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/03/2026 - 13:03
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Πυρά» αντιπολίτευσης κατά ΝΔ: Το «PosoKanei» επιβεβαιώνει το πρόβλημα, δεν το λύνει
Πολιτική

«Πυρά» αντιπολίτευσης κατά ΝΔ: Το «PosoKanei» επιβεβαιώνει το πρόβλημα, δεν το λύνει

ΣΥΡΙΖΑ: «Πρώτοι» στην ανάπτυξη και τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, το σπουδαίο κυβερνητικό επίτευγμα
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: «Πρώτοι» στην ανάπτυξη και τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, το σπουδαίο κυβερνητικό επίτευγμα

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος «καρατόμησε» τον Παππά – Συναινετικό «διαζύγιο» με Ζαχαριάδη
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος «καρατόμησε» τον Παππά – Συναινετικό «διαζύγιο» με Ζαχαριάδη

Πολάκης κατά Φάμελλου: Ορισμένες αποφάσεις μόνο με «ονειροκρίτη» μπορούν να γίνουν κατανοητές
Πολιτική

Πολάκης κατά Φάμελλου: Ορισμένες αποφάσεις μόνο με «ονειροκρίτη» μπορούν να γίνουν κατανοητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 23:23

Υποχώρηση στη Wall Street μετά το «σήμα» της Fed για πιο «σφιχτή» νομισματική πολιτική

Ειδήσεις
17/06/2026 - 23:05

Αλβανία: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά των επενδύσεων που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ

Πολιτική
17/06/2026 - 22:50

Δούκας και Διαμαντοπούλου σπρώχνουν ξανά στην εσωστρέφεια το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 22:37

Λούλα: Ο Τραμπ δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις βραζιλιάνικες εκλογές

Magazino
17/06/2026 - 22:20

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν μιλάμε δύο γλώσσες;

Ειδήσεις
17/06/2026 - 22:17

Μακρόν για Τραμπ: Τον εμπιστευόμουν πάντα - Τηρεί τις δεσμεύσεις του

Ειδήσεις
17/06/2026 - 22:00

Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής της Μπρεστ, Ερίκ Ρουά

Πολιτική
17/06/2026 - 21:47

Τσίπρας από Κύπρο: Το ενδιαφέρον για τα λαϊκά προβλήματα δεν αποτελεί λαϊκισμό

Πολιτική
17/06/2026 - 21:30

Καλαφάτης: Στηρίζουμε το οικοσύστημα καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας και ενισχύουμε τις ερευνητικές του υποδομές

Magazino
17/06/2026 - 21:20

Πού βρίσκονται τα πιο καθαρά νερά για κολύμπι στην Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας

Ειδήσεις
17/06/2026 - 21:19

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια στην πρώτη συνεδρίαση υπό τον Κέβιν Γουόρς

Πολιτική
17/06/2026 - 21:00

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Δένδια στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:44

Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν τη συμφωνία με το Ιράν - Αναλυτικά τα 14 σημεία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:40

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου λόγω του SNF Nostos Run 2026

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:25

Ανατροπή φορτηγού στην Αττική Οδό - Η πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:10

Τραμπ από G7: Την Πέμπτη ή την Παρασκευή η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:00

Politico: Η κρίση στο ιταλικό ποδόσφαιρο εξελίσσεται σε πολιτικό «πονοκέφαλο» για τη Μελόνι

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 19:44

Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν αναμονή της απόφασης της Fed για τη νομισματική πολιτική 

Magazino
17/06/2026 - 19:39

Jean-Michel Jarre: 5 θρυλικές συναυλίες που έμειναν στην ιστορία – πριν κατακτήσει και την Αθήνα

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:25

ΕΟΠΥΥ: Προσωρινός διοικητής αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Ζαμάνης

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:12

ΕΣΑμεΑ: «Τουρισμός για Όλους» - Παρέμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:02

Ευρωκοινοβούλιο: Αξιολόγηση της προόδου των πέντε χωρών των Δυτικών Βαλκανίων

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:55

Η Τουρκία αντιδρά στη «σκληρή» έκθεση της ΕΕ με αιχμές για «πολιτική σκοπιμότητα»

Πολιτική
17/06/2026 - 18:53

Τσαβδαρίδης: Στόχος μας τα ισχυρά και ανταγωνιστικά Επιχειρηματικά Πάρκα με διαφάνεια και κανόνες

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:45

Κυπριακή κυβέρνηση: Διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την υπόθεση «Κράτος-Μαφία»

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:32

Γαλλία: Υποχρεωτικά τεστ ναρκωτικών για υπουργούς και ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:24

Λίβανος: Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ διεξάγονται ανεξάρτητα από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 18:16

Allwyn: Έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17/06/2026 - 18:13

Ν. Λούλης: Μεγάλη τιμή και ευθύνη η εκλογή μου στο ΔΣ του ΣΕΒ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:07

Κίεβο: Αναληθείς οι αναφορές για ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο με παιδιά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ