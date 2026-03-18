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Παπαθανάσης: Έγκριση 20 τομεακών προγραμμάτων ανάπτυξης ύψους €11,787 δισ. στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
Οικονομία
13:50 - 18 Μαρ 2026

Παπαθανάσης: Έγκριση 20 τομεακών προγραμμάτων ανάπτυξης ύψους €11,787 δισ. στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
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Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εγκρίθηκε το σύνολο των Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης,  στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026- 2030.  Ο αρχικός προϋπολογισμός των Προγραμμάτων ανέρχεται σε 9,067 δισ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις ανέρχονται σε  11,787 δισ. ευρώ.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση

Οι εν λόγω πόροι κατανεμήθηκαν κατόπιν προτάσεων των αρμόδιων Υπουργείων- Φορέων Πολιτικής στους εξής στόχους :

  1. Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών
  2. Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη
  3. Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης
  4. Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα
  5. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη
  6. Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός
  7. Υποστήριξη Προγραμμάτων

Με την έγκριση των 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης, σε συνέχεια της έγκρισης των 13 Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης, ολοκληρώθηκε η ενεργοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, με κεντρικό στόχο την ενίσχυση την ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και την εδραίωση μιας κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.

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