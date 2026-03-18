Παπαθανάσης: Έγκριση 20 τομεακών προγραμμάτων ανάπτυξης ύψους €11,787 δισ. στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση
Οι εν λόγω πόροι κατανεμήθηκαν κατόπιν προτάσεων των αρμόδιων Υπουργείων- Φορέων Πολιτικής στους εξής στόχους :
- Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών
- Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη
- Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης
- Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα
- Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη
- Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός
- Υποστήριξη Προγραμμάτων
Με την έγκριση των 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης, σε συνέχεια της έγκρισης των 13 Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης, ολοκληρώθηκε η ενεργοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, με κεντρικό στόχο την ενίσχυση την ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και την εδραίωση μιας κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.