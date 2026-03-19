ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τράπεζα Πειραιώς: Πού εντοπίζονται οι μεγάλοι κίνδυνοι για τη διεθνή οικονομία
Οικονομία
13:55 - 19 Μαρ 2026

Τράπεζα Πειραιώς: Πού εντοπίζονται οι μεγάλοι κίνδυνοι για τη διεθνή οικονομία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από τους δασμούς έως την πολεμική αντιπαράθεση, η διεθνής οικονομία αντιμετωπίζει κινδύνους, καθώς η οικονομική δραστηριότητα δυσχεραίνεται περαιτέρω και οι προοπτικές ανάπτυξης καθίστανται λιγότερο ευνοϊκές σε σχέση με τις αρχές του έτους.

Με τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή να μετρά ήδη τρεις εβδομάδες και, κυρίως, χωρίς ενδείξεις άμεσης αποκλιμάκωσης ή σχεδίου εξόδου, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία είναι πλέον ορατές, σύμφωνα με ανάλυση της Τράπεζας Πειραιώς για τον Μάρτιο 2026 (Διεθνείς Μακρο-Οικονομικές Τάσεις Μάρτιος).

Όπως αναφέρει η ανάλυση, «η μεγάλη μείωση των εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις χώρες του Κόλπου – και για χρόνο που δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί – προκαλεί έντονη άνοδο των τιμών της ενέργειας και του κόστους μεταφοράς των εμπορευμάτων. Κατά συνέπεια, εντείνονται οι ανησυχίες για αναθέρμανση του πληθωρισμού, οι πιέσεις για κρατικές παρεμβάσεις με στόχο τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς και η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές».

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την Τράπεζα Πειραιώς, «η οικονομική δραστηριότητα δυσχεραίνεται περαιτέρω και οι προοπτικές ανάπτυξης καθίστανται λιγότερο ευνοϊκές σε σχέση με τις αρχές του έτους. Παρόλα αυτά, οι μεγάλες οικονομίες εξακολουθούν να αναπτύσσονται με αρκετά ικανοποιητικό ρυθμό».

Το ΑΕΠ

Έτσι, όπως αναφέρει η Τράπεζα Πειραιώς, «στις ΗΠΑ ο ρυθμός ανάπτυξης κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στο 2,0% σε ετήσια βάση (Γ΄ τρίμηνο: 2,3%) και συνολικά το 2025 στο 2,1% (2024: 2,8%). Ο πληθωρισμός βάσει του PCE παραμένει υψηλός σε σχέση με τον στόχο του 2% της Fed, ενώ οι συνθήκες στην αγορά εργασίας προδιαγράφουν σχετική ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς, με κύριο χαρακτηριστικό τον περιορισμένο αριθμό τόσο των νέων θέσεων εργασίας όσο και των απολύσεων.

Ωστόσο, οι δαπάνες του πολέμου ασκούν επιπλέον πίεση στην ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού, ενώ περιορίζονται και τα προβλεπόμενα δασμολογικά έσοδα μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, που έκρινε ως αντισυνταγματικούς τους «ανταποδοτικούς» δασμούς και την προσωρινή αντικατάστασή τους από άλλους χαμηλότερους.

Από την άλλη, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε καλύτερη θέση μεταξύ των μεγάλων οικονομιών για τη διαχείριση των ενεργειακών προκλήσεων, λόγω της μεγάλης εγχώριας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου».

Στην Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανάπτυξης το 2025 ανήλθε στο 1,4% (2024: 0,9%), ο πληθωρισμός διαμορφώνεται γύρω στο 2%, όσο και ο στόχος της ΕΚΤ, και το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Ενθαρρυντική είναι και η εξέλιξη των πρόδρομων επιχειρηματικών δεικτών ΡΜΙ, οι οποίοι για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2022 καταδεικνύουν επέκταση της δραστηριότητας, εν μέρει αντανακλώντας την αισιοδοξία από τη δρομολόγηση των αυξημένων αμυντικών δαπανών. Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές εμφανίζονται λιγότερο απαισιόδοξοι.

Ωστόσο, η έλλειψη επαρκών ενεργειακών πηγών στο έδαφός της και η συνακόλουθη ανάγκη μεγάλων εισαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου καθιστούν την Ευρωζώνη ιδιαίτερα ευάλωτη σε περιπτώσεις περιορισμού της προσφοράς, με αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών και την έντονη επιβάρυνση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών», καταλήγει η ανάλυση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερμανία: Βελτιώνεται το επιχειρηματικό κλίμα – Πιο αισιόδοξες οι επιχειρήσεις τον Ιούνιο
Ειδήσεις

Γερμανία: Βελτιώνεται το επιχειρηματικό κλίμα – Πιο αισιόδοξες οι επιχειρήσεις τον Ιούνιο

ΕΒΕΠ: Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης για τις ΜμΕ ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ
Επιχειρήσεις

ΕΒΕΠ: Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης για τις ΜμΕ ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ

Οι αγορές πανηγυρίζουν, οι κίνδυνοι παραμένουν: Το δύσκολο επόμενο βήμα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν
Ειδήσεις

Οι αγορές πανηγυρίζουν, οι κίνδυνοι παραμένουν: Το δύσκολο επόμενο βήμα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

BofA: Το καλοκαίρι ευνοεί το δολάριο – Πιέσεις στο ευρώ βλέπουν οι αναλυτές
Ειδήσεις

BofA: Το καλοκαίρι ευνοεί το δολάριο – Πιέσεις στο ευρώ βλέπουν οι αναλυτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
24/06/2026 - 15:23

Γ. Σαμαράς στο “Out of the Box Stories” by Pamestoixima.gr: «Δεν ξέρω τι όνειρο είδε ο Santos και με επέλεξε για το πέναλτι το 2014»

Πολιτική
24/06/2026 - 15:08

Real Polls: Η ΕΛΑΣ εδραιώνεται δεύτερη δύναμη – Τα «κλειδιά» της ανόδου του Τσίπρα

Οικονομία
24/06/2026 - 14:51

ΟΔΔΗΧ: Υπερκάλυψη 2,70 φορές στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους €400 εκατ.

Ναυτιλία
24/06/2026 - 14:46

ΠΕΝΕΝ: Τρίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή (26/6) στα πλοία της Ραφήνας

Πολιτική
24/06/2026 - 14:38

«Αποδεκατίζεται» το κόμμα Καρυστιανού – Και δεύτερη αποχώρηση σε μία ημέρα

Ανεμοδείκτης
24/06/2026 - 14:13

Η… ιστορία μπούρδα του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Νομίσματα
24/06/2026 - 14:13

Crypto: Το Bitcoin αναζητά στήριξη, το ενδιαφέρον στρέφεται στα altcoins

Πολιτική
24/06/2026 - 14:12

Ο Πιερρακάκης απαξιώνει τον νόμο Κατσέλη και τον «διορθώνει» - Κόντρα με τον Γερουλάνο

Ναυτιλία
24/06/2026 - 14:10

Η Explora Journeys εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο ελληνικών προορισμών της με προσεγγίσεις στην Πύλο και την Αμοργό

Ειδήσεις
24/06/2026 - 14:01

Ερντογάν: Το Ισραήλ δεν θέλει ειρήνη - Είναι δίκτυο μαζικών δολοφονιών

Ειδήσεις
24/06/2026 - 13:59

Τα «διαλείμματα ενυδάτωσης» έχουν μετατρέψει αυτό το Μουντιάλ στο πιο «μεθυσμένο» στην ιστορία

Ειδήσεις
24/06/2026 - 13:44

Η «επανάσταση» Μαμντάνι συνεχίζεται: Νίκες για όλους τους εκλεκτούς του

Ανεμοδείκτης
24/06/2026 - 13:38

Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τίποτε

Πολιτική
24/06/2026 - 13:33

Μητσοτάκης: Χρεώνει την άνοδο του πληθωρισμού στο ράλι πετρελαίου - «Θα στηρίξουμε την κοινωνία»

Πολιτική
24/06/2026 - 13:23

ΣΥΡΙΖΑ κατά Αβραμόπουλου: Η αλαζονεία και οι θεατρινισμοί προσβάλλουν την έννοια της λογοδοσίας

Ανεμοδείκτης
24/06/2026 - 13:21

Δήλωση... μνημείο (δύο σε ένα) του Γ. Λοβέρδου για τους ντελιβεράδες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
24/06/2026 - 13:12

Η εκδοχή της ΔΕΗ για την απολιγνιτοποίηση και το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας

Εμπορεύματα
24/06/2026 - 13:10

Γιατί ο χρυσός διαψεύδει τις προσδοκίες – Πού οφείλεται η παρατεταμένη πτώση του

Ειδήσεις
24/06/2026 - 12:58

«Όχι» από τον Άρειο Πάγο στην Κοβέσι – Απαράδεκτη η προσφυγή για τους τρεις εισαγγελείς

Ανεμοδείκτης
24/06/2026 - 12:52

Αυτογκόλ: Σύνδεση του 25% με Ειδικό Δικαστήριο για τον Μητσοτάκη

Φορολογία
24/06/2026 - 12:50

ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η αναγραφή ΑΦΜ πελάτη στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων, από 1/1/2027

Ανεμοδείκτης
24/06/2026 - 12:45

Μα, συμβαίνουν τέτοια εξωφρενικά στο κόμμα της Καρυστιανού;

Magazino
24/06/2026 - 12:40

Ο «μάγος» γύρισε: Ο Ροναλντίνιο ξανά στα γήπεδα μετά από 11 χρόνια

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/06/2026 - 12:38

Λαγοκέφαλοι μετανάστες

Εμπορεύματα
24/06/2026 - 12:35

Πετρέλαιο: Πρωτοφανής «βουτιά» του Brent κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, κοντά στα $76

Υγεία
24/06/2026 - 12:20

Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ: Νέα εποχή για την έρευνα και την καινοτομία με το νέο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στην Πάτρα

Magazino
24/06/2026 - 11:50

Δώδεκα δωρεάν συναυλίες με αγαπημένους καλλιτέχνες στη Θεσσαλία - Το πρόγραμμα

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:45

Μπρατάκος: Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να γίνει υπόθεση και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

Ειδήσεις
24/06/2026 - 11:42

Γαλλία: Χωρίς ρεύμα 68.000 νοικοκυριά λόγω καύσωνα

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:32

6 ελληνικές και κυπριακές εταιρείες στη Διεθνή Έκθεση Συστημάτων Πυρασφάλειας, Ασφάλειας και Προστασίας, INTERSCHUTZ 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ