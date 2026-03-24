Κοντογεώργης για Fuel Pass: Πληρωμή πριν το Πάσχα - Ολόκληρο το δίμηνο μέσα στον Απρίλιο

Έμφαση στον στοχευμένο χαρακτήρα των νέων μέτρων στήριξης έδωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο ERTnews, ενώ προανήγγειλε ότι η καταβολή του Fuel Pass θα πραγματοποιηθεί συγκεντρωτικά για ολόκληρο το δίμηνο μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση κινείται με γνώμονα τη δημοσιονομική ισορροπία και την κοινωνική δικαιοσύνη, επιλέγοντας παρεμβάσεις που κατευθύνονται άμεσα στους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. «Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο των εξελίξεων», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες λόγω των διεθνών συνθηκών και των επιπτώσεων στην οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε ότι τα μέτρα δεν εξαντλούν το σύνολο των διαθέσιμων δυνατοτήτων, αλλά εφαρμόζονται με προσοχή και σταδιακά, ώστε να αποφευχθεί ένα νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων που θα επιβαρύνει περαιτέρω τα νοικοκυριά.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο Fuel Pass, τόνισε ότι στόχος είναι η ενίσχυση να φτάσει στους δικαιούχους το συντομότερο δυνατό, ιδανικά πριν από το Πάσχα, ακόμη και αν μεσολαβεί η περίοδος της Μεγάλης Εβδομάδας. Όπως διευκρίνισε, η καταβολή αναμένεται να καλύψει ολόκληρο το δίμηνο και να πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Απριλίου.

Ο υφυπουργός επισήμανε ότι περίπου τρεις στους τέσσερις πολίτες θα ωφεληθούν από τα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενισχύουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα, δίνοντας ανάσα σε όσους πλήττονται περισσότερο από την ακρίβεια.