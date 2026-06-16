Έρευνα ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η υπερεργασία γίνεται κανόνας, συχνά μένει απλήρωτη και κοστίζει στην υγεία

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) έδωσε στη δημοσιότητα το δεύτερο μέρος της μεγάλης πανελλαδικής έρευνας για την εργασία στον ιδιωτικό τομέα, εστιάζοντας στον πραγματικό χρόνο εργασίας, τις υπερωρίες, την αμοιβή τους, καθώς και τις επιπτώσεις στις δεξιότητες, την επαγγελματική κατάρτιση και την ποιότητα της εργασίας.

Η έρευνα βασίστηκε σε δείγμα 6.000 εργαζομένων από όλη τη χώρα και πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία. Η συλλογή των δεδομένων έγινε από τις 3 Νοεμβρίου έως τις 9 Δεκεμβρίου 2025, με τη συμμετοχή των εταιρειών Alco, Metron Analysis και Prorata.

Υπερεργασία και αμοιβή: ένα εκτεταμένο φαινόμενο

Σύμφωνα με το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, η υπέρβαση του κανονικού ωραρίου αποτελεί πλέον συχνό στοιχείο της καθημερινότητας των εργαζομένων. Σχεδόν το 35,5% δηλώνει ότι εργάζεται πέρα από το ωράριό του.

Από όσους εργάζονται επιπλέον ώρες:

54,7% δηλώνουν ότι αμείβονται κανονικά,

34,5% ότι δεν αμείβονται καθόλου,

8,9% ότι δεν λαμβάνουν χρήματα αλλά άδεια ή ρεπό.

Συνολικά, 43,4% των εργαζομένων που κάνουν υπερωρίες δεν λαμβάνει άμεση χρηματική αποζημίωση.

Το φαινόμενο εμφανίζεται σε όλες τις επιχειρησιακές κλίμακες. Σε επιχειρήσεις έως 9 εργαζομένων, το 32% δηλώνει υπερεργασία, ενώ στις μεγάλες επιχειρήσεις (250+ εργαζόμενοι) το ποσοστό φτάνει το 45,4%. Ωστόσο, οι πιο έντονες υπερωρίες (6+ ώρες εβδομαδιαίως) καταγράφονται κυρίως στις μεσαίες επιχειρήσεις (10–249 εργαζόμενοι).

Έμφυλες και επιχειρησιακές ανισότητες

Η έρευνα καταγράφει και σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά φύλο. Οι άνδρες δηλώνουν σε ποσοστό 58,8% ότι αμείβονται για τις υπερωρίες, ενώ στις γυναίκες το ποσοστό αυτό πέφτει στο 48,9%. Αντίστοιχα, το 41,1% των γυναικών δεν πληρώνεται για επιπλέον εργασία, έναντι 29,9% των ανδρών.

Η μη αμοιβή των υπερωριών παραμένει υψηλή σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων, φτάνοντας έως και 46,5% στις επιχειρήσεις 10–49 εργαζομένων.

Επιπλέον, όσο αυξάνεται η συχνότητα υπερεργασίας, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα μη πληρωμής: σχεδόν 45,6% όσων εργάζονται πολύ συχνά πέρα από το ωράριό τους δεν αμείβονται.

Συνθήκες εργασίας και επιπτώσεις στην υγεία

Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ αναδεικνύει επίσης τη σύνδεση μεταξύ χρόνου εργασίας και υγείας των εργαζομένων.

Οι βασικοί παράγοντες επιβάρυνσης είναι:

Πίεση χρόνου ή μεγάλος φόρτος εργασίας (60,1%)

Παρατεταμένη όρθια ή καθιστική στάση (58,8%)

Επαναλαμβανόμενες κινήσεις (31,3%)

Άλλες αιτίες άγχους (22,2%)

Στους εργαζομένους με 11+ επιπλέον ώρες εβδομαδιαίως, τα ποσοστά επιβάρυνσης εκτοξεύονται:

86,2% αναφέρουν πίεση χρόνου

80,8% παρατεταμένη στάση

56,3% εργασία στον ελεύθερο χρόνο

49,8% επαναλαμβανόμενες κινήσεις

Η μη αμειβόμενη εργασία συνδέεται με εντονότερες ψυχοκοινωνικές επιβαρύνσεις, όπως αυξημένο εργασιακό άγχος, περιορισμένη επικοινωνία και ακόμη και περιστατικά βίας.

Επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων

Το 42,1% των εργαζομένων δηλώνει αυξημένο άγχος τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ ακολουθούν:

Πόνοι σε οστά/μύες: 29,4%

Πονοκέφαλοι ή κόπωση ματιών: 28,9%

Συνολική κόπωση: 27,3%

Οι δείκτες αυτοί επιδεινώνονται όσο αυξάνεται ο χρόνος υπερεργασίας και το μέγεθος της επιχείρησης. Στις μεγάλες επιχειρήσεις, το άγχος φτάνει το 46,5%.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι όσοι σκέφτονται συχνά να αλλάξουν εργασία εμφανίζουν πολύ υψηλότερα ποσοστά προβλημάτων υγείας, με το άγχος να αγγίζει το 63,3%.

Συμπεράσματα της έρευνας

Σύμφωνα με το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, η υπερεργασία, ειδικά όταν δεν αμείβεται, δεν αποτελεί μόνο οικονομικό ζήτημα αλλά και παράγοντα σοβαρής επιβάρυνσης της σωματικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων.

Η έρευνα καταλήγει ότι η ποιότητα της εργασίας πρέπει να αξιολογείται συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο εργασίας, την αμοιβή, την ένταση της πίεσης και τις επιπτώσεις στην υγεία, καθώς αυτά συνθέτουν ένα ενιαίο πεδίο εργασιακών συνθηκών που απαιτεί θεσμική παρέμβαση.

Υπεύθυνοι έρευνας