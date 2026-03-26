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ΗΠΑ: Ελαφρά αύξηση στις νέες αιτήσεις ανεργίας, αλλά η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή
Ειδήσεις
15:55 - 26 Μαρ 2026

ΗΠΑ: Ελαφρά αύξηση στις νέες αιτήσεις ανεργίας, αλλά η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή

Reporter.gr Newsroom
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Οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν μικρή αύξηση την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 21 Μαρτίου, φτάνοντας τις 210.000 από 205.000 την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Παρά την άνοδο, οι αριθμοί παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και δείχνουν ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας.

Ταυτόχρονα, οι αιτήσεις για παράταση επιδόματος ανεργίας, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστος δείκτης της συνολικής ανεργίας, μειώθηκαν κατά 32.000, φτάνοντας το 1,819 εκατ., πολύ χαμηλότερα από τις προβλέψεις για 1,85 εκατ. και στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2024.

Σε ιστορική αναδρομή, οι εβδομαδιαίες νέες αιτήσεις ανεργίας στις ΗΠΑ καταγράφουν μέσο όρο 360.380 από το 1967 έως το 2026, με υψηλό ρεκόρ 6,137 εκατ. τον Απρίλιο του 2020 και χαμηλό 162.000 τον Νοέμβριο του 1968. Η τρέχουσα εικόνα επιβεβαιώνει ότι η αγορά εργασίας διατηρεί σταθερότητα, παρά τις μικρές διακυμάνσεις.

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