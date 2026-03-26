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Ταμείο Ανάκαμψης: Πράσινο φως για εκταμίευση €1,18 δισ. προς την Ελλάδα
Οικονομία
14:38 - 26 Μαρ 2026

Ταμείο Ανάκαμψης: Πράσινο φως για εκταμίευση €1,18 δισ. προς την Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το έβδομο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του NextGenerationEU, συνολικού ύψους 1,18 δισ. ευρώ. Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει 884 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 294 εκατ. ευρώ σε δάνεια, επισημαίνοντας τη θετική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων από την ελληνική πλευρά.

Η Κομισιόν διαπιστώνει ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει ικανοποιητικά τα 20 ορόσημα και τους 6 στόχους που περιγράφονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, εξασφαλίζοντας οφέλη για πολίτες και επιχειρήσεις, κυρίως στους τομείς της ενεργειακής μετάβασης, των μεταφορών, της κοινωνικής ένταξης, της ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης, της υγείας και της επιχειρηματικότητας.

Μεταξύ των εμβληματικών μέτρων που περιλαμβάνει η αίτηση πληρωμής είναι:

  • Δημιουργία της πρώτης εγκατάστασης αποθήκευσης CO₂ στην Ελλάδα, με ετήσιο σύστημα εκθέσεων για τη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών της βιομηχανίας.
  • Παροχή προσωπικών βοηθών σε τουλάχιστον 1.500 άτομα με αναπηρία.
  • Ανακαίνιση εννέα νοσοκομείων και 15 μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας, καθώς και δημιουργία μονάδων διαχείρισης χρόνιων ασθενειών σε εθνικό επίπεδο.
  • Σημαντική αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου και της είσπραξης εσόδων.
  • Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών αδειών οδήγησης και απλοποίηση διαδικασιών έκδοσης, ανανέωσης, μεταφοράς οχημάτων και ταξινόμησης πινακίδων κυκλοφορίας.
  • Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτά ενυπόθηκα δάνεια και στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων, με εταιρικά συγχρηματοδοτούμενα δάνεια, εγγυήσεις InvestEU για ΜΜΕ και κεφάλαια για καινοτόμες εταιρείες.

Η Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει την προκαταρκτική αξιολόγηση στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ) του Συμβουλίου. Η εκταμίευση της πληρωμής προς την Ελλάδα θα γίνει μετά τη θετική γνώμη της ΟΔΕ και την επίσημη απόφαση της Επιτροπής.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/03/2026 - 16:11
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