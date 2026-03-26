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Πούτιν: Οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν μπορεί να θυμίσουν εκείνες της πανδημίας COVID-19
Ειδήσεις
16:01 - 26 Μαρ 2026

Πούτιν: Οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν μπορεί να θυμίσουν εκείνες της πανδημίας COVID-19

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν πρχώρησε σήμερα (26/3) στην εκτίμηση ότι οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, και ειδικότερα του πολέμου στο Ιράν, ενδέχεται να αποδειχθούν εξίσου σοβαρές με εκείνες της πανδημίας COVID-19.    

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας σε επιχειρηματίες στη Μόσχα, τόνισε ότι, αν και οι συνέπειες της κρίσης παραμένουν δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια, υπάρχουν ήδη εκτιμήσεις που συγκρίνουν τον πιθανό αντίκτυπό της με αυτόν της υγειονομικής κρίσης του κορονοϊού.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η σύγκρουση προκαλεί ήδη σημαντικές διαταραχές στη διεθνή παραγωγή και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ ταυτόχρονα ασκεί έντονες πιέσεις σε κρίσιμους τομείς όπως οι υδρογονάνθρακες, τα μέταλλα και τα λιπάσματα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ακόμη και οι άμεσα εμπλεκόμενοι στη σύγκρουση δυσκολεύονται να προβλέψουν τις εξελίξεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο περίπλοκη την εκτίμηση των συνεπειών για τις υπόλοιπες χώρες.

Καταλήγοντας, υπενθύμισε ότι η πανδημία του κορονοϊού είχε επιβραδύνει δραματικά την οικονομική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζοντας όλες τις περιοχές και ηπείρους χωρίς εξαίρεση.

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