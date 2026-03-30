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Κοντογεώργης: Ο πόλεμος απειλεί οικονομία και τιμές - Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων
Οικονομία
16:10 - 30 Μαρ 2026

Κοντογεώργης: Ο πόλεμος απειλεί οικονομία και τιμές - Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων

Reporter.gr Newsroom
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Την επίδραση των διεθνών εξελίξεων στην οικονομία, αλλά και τα σενάρια πρόωρων εκλογών, σχολίασε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στο ERTnews radio 105,8.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, ξεκαθάρισε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει το Σύνταγμα, τονίζοντας ότι η τρέχουσα συγκυρία χαρακτηρίζεται από έντονη διεθνή αβεβαιότητα. Όπως σημείωσε, η παράταση της σύγκρουσης στο Ιράν ενδέχεται να επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομία, επηρεάζοντας αρνητικά τόσο την ανάπτυξη όσο και τον πληθωρισμό.

Στο μέτωπο της ακρίβειας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα και μετά τις 30 Ιουνίου, ανάλογα με την εξέλιξη των πληθωριστικών πιέσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι σε περίπτωση κλιμάκωσης της κρίσης θα απαιτηθούν συντονισμένες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κοινή στάση μεταξύ των κρατών-μελών.

Κεντρικός στόχος της κυβερνητικής πολιτικής, όπως ανέφερε, είναι η αποτροπή ενός δεύτερου κύματος πληθωρισμού, με παρεμβάσεις κυρίως στο κόστος μεταφορών, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων εφόσον επιδεινωθεί η κατάσταση.

Επανερχόμενος στο πολιτικό σκέλος, τόνισε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά το 2027, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της κρίσιμες προκλήσεις, όπως η διαχείριση των επιπτώσεων του πολέμου και η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. «Η προτεραιότητα είναι η δουλειά και η σταθερότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, επισήμανε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρό θέμα, υπενθυμίζοντας τις θεσμικές παρεμβάσεις που έγιναν μετά την υπόθεση του Νίκος Ανδρουλάκης, με στόχο την ενίσχυση των εγγυήσεων προστασίας του απορρήτου.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε άγνοια σχετικά με ενδεχόμενη δεύτερη δικογραφία, τονίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η διαμόρφωση ενός διαφανούς συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων.

Τέλος, αναφερόμενος στη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τέμπη, υπογράμμισε την ανάγκη να διεξαχθεί απρόσκοπτα και με σεβασμό προς τους συγγενείς των θυμάτων, αποφεύγοντας την πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης. «Στο τέλος, αυτό που ζητείται είναι να αποδοθούν ευθύνες και να αποκαλυφθεί η αλήθεια», κατέληξε.

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