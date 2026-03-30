Fuel Pass: Υπέρ της επιδότησης καυσίμων τάχθηκε η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής

Με την κύρωση της νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η κυβέρνηση επιδιώκει να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Όπως τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, «ορθώνουμε ανάχωμα» απέναντι σε μια κατάσταση αβεβαιότητας αδιευκρίνιστης χρονικής έκτασης και χορηγούμε για τον Απρίλιο μια σημαντική επιδότηση καυσίμων, που καλύπτει το αυξημένο κόστος των καταναλώσεων δύο μηνών».

Ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι η χώρα βρίσκεται σε περίοδο μεγάλης γεωπολιτικής κρίσης, την οποία η κυβέρνηση λαμβάνει σοβαρά υπόψη, εφαρμόζοντας στοχευμένα και δημοσιονομικά κοστολογημένα μέτρα, διατηρώντας παράλληλα εφεδρείες για το μέλλον. Σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες έδειξε ότι οι ελληνικές ελαφρύνσεις ανέρχονται κατά μέσο όρο στα 36 λεπτά για τη βενζίνη και 20 λεπτά για το ντίζελ, υπερβαίνοντας τις αντίστοιχες στην Ισπανία.

Σχετικά με τα έσοδα από τον ΦΠΑ, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η επιδότηση καλύπτει περισσότερα χρήματα από αυτά που εισπράττει το κράτος, ενώ καταλόγισε σε ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπάθεια λαϊκιστικής προσέγγισης και έλλειψης πρόβλεψης για τη διάρκεια της κρίσης.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκος Παρασύρης, χαρακτήρισε τα μέτρα συντηρητικά και κάλεσε για πιο ριζικές παρεμβάσεις, με μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ στα καύσιμα. Ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, χαρακτήρισε την επιδότηση «ασπιρίνες» που δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια στη ρίζα, ενώ ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Χρήστος Τσοκάνης, επισήμανε τις ευθύνες των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι περιορίζεται σε ημίμετρα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδης Τσακαλώτος, υποστήριξε ότι οι παρεμβάσεις χρησιμοποιούν τα λαϊκά στρώματα ως «αμορτισέρ», ενώ ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλειος Βιλιάρδος, τόνισε τη διαχρονική αύξηση του ΦΠΑ και πρότεινε μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα. Ο εκπρόσωπος της «Νίκης», Ανδρέας Βορύλλας, κάλεσε σε μείωση του ΕΦΚ αντί για επιδοματικές λύσεις, και ο αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμίας, ζήτησε μέτρα πλαφόν στα κέρδη και μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ αντί για επιδοτήσεις.

Από την πλευρά της πλειοψηφίας, ο εισηγητής της ΝΔ, Δ. Μαρκόπουλος, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα, δημοσιονομικά συνεκτικά και ανακουφίζουν κυρίως τα αδύναμα στρώματα.

Η ΠΝΠ περιλαμβάνει επίσης μέτρα υπέρ των αγροτών. Ο υφυπουργός Χρ. Κέλλας ανακοίνωσε οικονομική ενίσχυση για τους επαγγελματίες αγρότες λόγω αυξήσεων στα λιπάσματα, καθώς και αποζημίωση για παραγωγούς τυριού στη Λέσβο λόγω αφθώδους πυρετού.

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι δαπάνες της ΠΝΠ ανέρχονται σε 206 εκατ. ευρώ και κατανέμονται ως εξής: