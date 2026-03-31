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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 7% στον τζίρο του λιανεμπορίου τον Ιανουάριο
Οικονομία
12:31 - 31 Μαρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 7% στον τζίρο του λιανεμπορίου τον Ιανουάριο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο λιανεμπόριο αυξήθηκε κατά 7,0% σε σχέση με Ιανουάριο 2025, ενώ ο Γενικός Δείκτης Όγκου κατά 4,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιανουάριο 2026, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με στοιχεία προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής:

  • Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 7,0% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2025 μείωση 16,9%.

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  • Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,5% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2025 μείωση 15,8%.

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  • Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 1,8%.
  • Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 0,9%.

Διευκρινίζεται ότι η χρονοσειρά του εποχικά διορθωμένου δείκτη επαναϋπολογίζεται κάθε φορά που προστίθεται μια νέα παρατήρηση και μπορεί να διαφέρει από το 100 στο έτος βάσης, καθώς η εποχική επίδραση δεν είναι ίδια κάθε χρόνο. Ως εκ τούτου, η εποχικά διορθωμένη χρονοσειρά διαφέρει από την αντίστοιχη που δημοσιεύτηκε στην Ανακοίνωση του προηγούμενου μήνα.

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