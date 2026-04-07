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ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ: Πενήντα ευρώ ακριβότερο φέτος το τραπέζι του Πάσχα
Οικονομία
11:31 - 07 Απρ 2026

ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ: Πενήντα ευρώ ακριβότερο φέτος το τραπέζι του Πάσχα

Reporter.gr Newsroom
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Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ), εκτίμησε και το 2026 το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού. Καταγράφηκαν, με επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις οι τιμές τόσο από αλυσίδες Supermarkets όσο και από ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων λιανικής (πχ ζαχαροπλαστεία, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία κλπ), καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά. 

Η εκτίμηση του κόστους για το φετινό πασχαλινό τραπέζι (4-6 ατόμων) κυμαίνεται από 107,20 έως 156,20 ευρώ. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές θα αγοράσουν το ίδιο, σε σχέση με πέρυσι, καλάθι αγαθών, ακριβότερα κατά 7,8% έως 9,3%, Το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων.

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Δήλωση του Διοικητικού Διευθυντή του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ κ. Χαράλαμπου Αράχωβα:

«Το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ αποτυπώνει και φέτος τις τιμές των προϊόντων του πασχαλινού τραπεζιού, εν μέσω έντονης διεθνούς αβεβαιότητας. Οι τιμές των τροφίμων για το πασχαλινό τραπέζι κινούνται για άλλη μία χρονιά ανοδικά, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά και τις περιορίζοντας τις δαπάνες για άλλα αγαθά. Η σημαντική αύξηση του φετινού πασχαλινού τραπεζιού οφείλεται: α) Στη διόγκωση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς εξαιτίας της ανόδου των τιμών ενέργειας, β) στις ασθένειες που έπληξαν το ζωικό κεφάλαιο και γ) στο γεγονός ότι φέτος ορθόδοξο και καθολικό Πάσχα διαφέρουν μόνο κατά μία εβδομάδα, εξέλιξη που ενισχύει τη ζήτηση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι τιμές στα σοκολατένια αυγά παρέμειναν στα ίδια περίπου με τα περυσινά επίπεδα, ενώ υπενθυμίζεται πως το 2025 είχε σημειωθεί ισχυρή αύξηση εξαιτίας της διόγκωσης της τιμής του κακάο. Σε κάθε περίπτωση, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα κατευθύνεται περισσότερο στην κάλυψη των απαραίτητων αγαθών για το πασχαλινό τραπέζι μειώνοντας τις αυθόρμητες αγορές σε μία περίοδο που η παράταση των γεωπολιτικών εντάσεων προκαλεί προβληματισμό στην αγορά, αν και πέραν των τροφίμων και των καυσίμων δεν καταγράφονται, έως τώρα, ανατιμήσεις στα υπόλοιπα προϊόντα».

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