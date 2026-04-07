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ifo: Επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία
Επιχειρήσεις
10:58 - 07 Απρ 2026

ifo: Επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
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Το επιχειρηματικό κλίμα στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία επιδεινώθηκε τον Μάρτιο, καθώς ο σχετικός δείκτης υποχώρησε στις -18,7 μονάδες, από -15,7 μονάδες τον Φεβρουάριο.  

«Οι εταιρείες αξιολόγησαν την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση ως σημαντικά χειρότερη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά αύξησαν τις προσδοκίες τους για την πορεία των εργασιών», δήλωσε η αναλύτρια του ifo, Anita Wölfl.

Οι εταιρείες αξιολόγησαν εκ νέου το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών τους ως βελτιωμένο, αν και παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος: Ο δείκτης αυξάνεται συνεχώς από τον Σεπτέμβριο του 2025 και έφτασε στις -13,5 μονάδες τον Μάρτιο.

Παρόμοια είναι η εικόνα και για τις εξαγωγικές προσδοκίες: Βελτιώθηκαν για τέταρτη συνεχόμενη φορά σε σύγκριση με τον αντίστοιχο προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκαν στις 30,7 μονάδες τον Μάρτιο.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας ενδέχεται επίσης να επιβραδυνθούν τους επόμενους μήνες: Οι προσδοκίες για την απασχόληση αυξήθηκαν στις -19,8 μονάδες, από -44,0 μονάδες τον Φεβρουάριο.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από αρχικά στοιχεία των επίσημων στατιστικών: Κατά το α’ τρίμηνο του 2026, καταγράφηκαν εκ νέου περισσότερες νέες θέσεις εργασίας σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης.

«Η μείωση των νέων θέσεων εργασίας, που παρατηρείται από το 2022, φαίνεται να έχει σταματήσει», ανέφερε η Wölfl.

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