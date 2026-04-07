Axios: Αν ο Τραμπ δει ότι οι συνομιλίες προχωρούν μπορεί να δώσει παράταση στο τελεσίγραφό του

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ιδιαίτερα κρίσιμη απόφαση, καθώς ο χρόνος πιέζει στο μέτωπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ καλείται να επιλέξει είτε να υλοποιήσει την απειλή του για πλήγματα στις ιρανικές υποδομές, είτε να δώσει νέα παράταση στην προθεσμία που ο ίδιος έχει θέσει, προκειμένου να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες.

Έχει ήδη προειδοποιήσει ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τα μεσάνυχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πλήξουν εκτεταμένα έργα υποδομής στο Ιράν, όπως γέφυρες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας - μια ενέργεια που θα είχε σοβαρές συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό και θα μπορούσε να προκαλέσει επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή. Παράλληλα, χώρες όπως το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία επιχειρούν να διαμεσολαβήσουν, με στόχο είτε μια συμφωνία είτε τουλάχιστον την καθυστέρηση των εξελίξεων.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι, αν ο Τραμπ διαπιστώσει ότι οι συνομιλίες οδηγούν κάπου, είναι πιθανό να δώσει παράταση. Τόνισε όμως ότι η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο. Από την πλευρά του Πενταγώνου, πηγές εμφανίζονται επιφυλακτικές για το ενδεχόμενο νέας καθυστέρησης.

Να σημειωθεί ότι το σχετικό δημοσίευμα βασίζεται σε συνομιλίες με έξι άτομα που έχουν άμεση γνώση των διπλωματικών διεργασιών.

«Μετριοπαθείς» οι Χέγκσεθ και Ρούμπιο μπροστά στον Τραμπ

Σύμφωνα με πηγές, ο ίδιος ο Τραμπ φαίνεται να υιοθετεί σκληρότερη στάση από άλλους κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησής του στο ζήτημα του Ιράν. Μάλιστα, ένας αξιωματούχος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι σε σύγκριση με τον πρόεδρο, ακόμη και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εμφανίζονται πιο μετριοπαθείς.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ έχει συζητήσει με συνεργάτες του πιθανά σχέδια επιθέσεων σε βασικές υποδομές, ρωτώντας τη γνώμη τους για ένα σενάριο που αποκαλεί «Ημέρα Υποδομών».

Ωστόσο, η διαπραγματευτική του ομάδα -στην οποία συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ- θεωρεί ότι θα πρέπει να εξαντληθούν τα περιθώρια για μια συμφωνία.

Στον αντίποδα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μαζί με ηγεσίες χωρών όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και πολιτικοί σύμμαχοι στις ΗΠΑ, πιέζουν για σκληρότερη στάση και αποφυγή κατάπαυσης του πυρός χωρίς σημαντικές παραχωρήσεις από το Ιράν όπως το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ή η εγκατάλειψη του εμπλουτισμένου ουρανίου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Δευτέρα (6/4), το Ιράν απάντησε στις προτάσεις ειρήνης με ένα σχέδιο δέκα σημείων. Αν και Αμερικανοί αξιωματούχοι το χαρακτήρισαν ιδιαίτερα απαιτητικό, ο Λευκός Οίκος το αντιμετωπίζει περισσότερο ως διαπραγματευτική τακτική παρά ως οριστική απόρριψη.

Οι μεσολαβητές ενημέρωσαν ότι βρίσκονται σε επαφή με την Τεχεράνη για να τροποποιηθούν οι προτάσεις, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο Ιράν είναι αργές, γεγονός που ίσως απαιτήσει επιπλέον χρόνο.

Ο ίδιος ο Τραμπ ανέφερε ότι η καθυστέρηση στις συνομιλίες οφείλεται και σε προβλήματα επικοινωνίας της ιρανικής ηγεσίας, τα οποία σχετίζονται με ζητήματα ασφάλειας. Μάλιστα, έκανε λόγο για ιδιαίτερα περιορισμένους τρόπους επικοινωνίας στο εσωτερικό της χώρας.

Σύμβουλοί του ξεκαθάρισαν ότι για να εξεταστεί το ενδεχόμενο παράτασης, θα πρέπει να υπάρξουν σαφή θετικά σημάδια από την ιρανική πλευρά, σημειώνοντας ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Τραμπ περιέγραψε ένα ιδιαίτερα δυσοίωνο σενάριο για το Ιράν, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η επίτευξη συμφωνίας εξακολουθεί να είναι πιθανή. Προειδοποίησε ότι η χώρα θα μπορούσε να υποστεί καταστροφικές συνέπειες μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αν δεν υπάρξει λύση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχει ήδη επιχειρησιακό σχέδιο για μαζικά πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές, το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα, εφόσον δοθεί η εντολή. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν αποτελεί επιθυμητό σενάριο.

Την ίδια στιγμή, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, τονίζοντας ότι η άλλη πλευρά συμμετέχει ενεργά και δείχνει διάθεση συνεργασίας.

Σύμφωνα με πηγές, ένα κοινό σχέδιο ΗΠΑ–Ισραήλ για εκτεταμένους βομβαρδισμούς ενεργειακών στόχων στο Ιράν είναι ήδη έτοιμο προς εφαρμογή, εφόσον δοθεί το «πράσινο φως». Όπως επισημαίνεται, ο Τραμπ θα αποδεχόταν μια συμφωνία αν του παρουσιαζόταν, όμως παραμένει αβέβαιο αν η ιρανική πλευρά είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο.

Οι επόμενες ώρες μέχρι το βράδυ της Τρίτης θεωρούνται καθοριστικές και η ένταση αναμένεται να παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα.