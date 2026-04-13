Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Ο πολυδιάστατος ρόλος της Κίνας στις παγκόσμιες εξελίξεις

Μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας, η Κίνα επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση της ως παγκόσμια υπερδύναμη, επηρεάζοντας τις γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο.

Το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026, αναδεικνύει, στο πλαίσιο του διεθνούς διαλόγου, τη στρατηγική σημασία του ρόλου της Κίνας στο μεταβαλλόμενο παγκόσμιο σύστημα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι συνέπειες της στρατηγικής της, της πολιτικής και της οικονομικής της ισχύος, στη διαμόρφωση των παγκόσμιων γεγονότων, καθώς και η σημασία της θέσης της στη γεωπολιτική σκακιέρα, που επηρεάζει τις σχέσεις της με την Ευρώπη, τη Μεσόγειο και τη διεθνή τάξη στον 21ο αιώνα.

Η Κίνα ως παράγοντας διαμόρφωσης του διεθνούς περιβάλλοντος

Από τη Μέση Ανατολή έως την Αρκτική, το Πεκίνο δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως οικονομικός παράγοντας, αλλά και ως δύναμη με αυξανόμενο ρόλο σε κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας, σταθερότητας και γεωπολιτικής ισορροπίας. Η αυτάρκεια σε κρίσιμους τομείς της παραγωγής, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών ενισχύουν την ανθεκτικότητα της Κίνας απέναντι στις διεθνείς κρίσεις και ενδυναμώνουν τη θέση της στο παγκόσμιο οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο.

Αν και ηγεσία εξακολουθεί να τηρεί χαμηλούς τόνους σε σχέση με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η αυξανόμενη οικονομική, τεχνολογική και θεσμική επιρροή της χώρας δημιουργεί νέες προσδοκίες και πιέσεις στο εσωτερικό της όσο και διεθνώς. Παράλληλα, εντείνεται ο προβληματισμός για το ενδεχόμενο αξιοποίησης της οικονομικής, διπλωματικής και στρατιωτικής της ισχύος, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντά της στο εξωτερικό και να εδραιώσει τη θέση της ως υπερδύναμη.

Από την Αρκτική έως τον Ινδο-Ειρηνικό

Η Αρκτική, λόγω της κλιματικής αλλαγής, αναδεικνύεται σε νέο πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού, καθώς ανοίγουν νέοι δρόμοι επικοινωνίας και εμπορίου και εντείνεται το ενδιαφέρον της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Κίνας για μια περιοχή πλέον αυξανόμενης στρατηγικής και οικονομικής σημασίας. Παράλληλα, οι εξελίξεις στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού επηρεάζουν άμεσα τη Μεσόγειο, τόσο μέσω της κινεζικής πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» όσο και μέσω των βασικών εμπορικών ροών από την Ασία προς την Ευρώπη, που διέρχονται από τον Ινδικό Ωκεανό, την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ. Οι μεταβολές στις εμπορικές οδούς, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις ενεργειακές ισορροπίες και στις θαλάσσιες ζώνες ενδιαφέροντος έχουν άμεσες συνέπειες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, το εμπόριο και τις επενδυτικές στρατηγικές.

Εμπόριο, Δασμοί και η διεθνής διακυβέρνηση

Στο επίκεντρο των θεματικών συζητήσεων του Φόρουμ, θα βρεθούν οι επιπτώσεις του ανταγωνισμού στο παγκόσμιο εμπόριο και στη διεθνή διακυβέρνηση, καθώς και ο ρόλος της Κίνας, με έμφαση στις ανατροπές που προκαλεί η αύξηση των αμερικανικών δασμών, στην αναθεώρηση των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων και στη διασύνδεση οικονομίας και γεωπολιτικής. Υπό αυτό το πρίσμα, θα εξεταστεί η μετάβαση της Κίνας προς μια πιο κεντρική θέση στο παγκόσμιο σύστημα.

Διεθνής συμμετοχή υψηλού επιπέδου

Στις σχετικές συζητήσεις θα συμμετάσχουν διακεκριμένες προσωπικότητες από τον χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας, της πολιτικής και της διεθνούς ανάλυσης, καθιερώνοντας το Φόρουμ των Δελφών ως σημείο συνάντησης υψηλού επιπέδου για την ενίσχυση του διεθνούς διαλόγου.

Μεταξύ άλλων, θα συμμετάσχουν, οι: Henry Huiyao Wang, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Κέντρου για την Κίνα και την Παγκοσμιοποίηση (CCG), πρώην σύμβουλος του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας, Cheng Li, Ιδρυτικός Διευθυντής του Centre on Governance of China and the World στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, Peter Gries, κάτοχος της έδρας Lee Kai Hung και Διευθυντής του Manchester China Institute στο Πανεπιστήμιο Manchester, David Lubin, Ανώτερος Ερευνητικός Συνεργάτης Michael Klein, στο Πρόγραμμα Παγκόσμιας Οικονομίας και Οικονομικών του Chatham House στο Ηνωμένο Βασίλειο, Renato Cruz De Castro, Διακεκριμένος Καθηγητής Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο De La Salle στις Φιλιππίνες, Helena Legarda, Επικεφαλής Προγράμματος Εξωτερικών Σχέσεων στο Ινστιτούτο Mercator για τις Κινεζικές Σπουδές (MERICS) στη Γερμανία, Ahmed Aboudouh, Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Chatham House και Επικεφαλής Κινεζικών Σπουδών στο Emirates Policy Center (EPC), Mabel Lu Miao, Ιδρύτρια του Προγράμματος Διαλόγου Παγκόσμιων Νέων Ηγετών (GYLD) στην Κίνα, και Ning Leng, Επίκουρη Καθηγήτρια στη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής McCourt του Πανεπιστημίου Georgetown στις ΗΠΑ.