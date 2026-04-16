Νίκος Παπανδρέου: Το ψηφιακό ευρώ αλλάζει το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου υπογραμμίζει ότι το ψηφιακό ευρώ αποτελεί βασικό εργαλείο για τη μελλοντική αρχιτεκτονική των ευρωπαϊκών συναλλαγών, επισημαίνοντας πως η απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις των πληρωμών είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού νομίσματος με τους ίδιους όρους και εγγυήσεις με το φυσικό χρήμα.

Όπως αναφέρει, σε μια εποχή όπου οι περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται ψηφιακά, οι Ευρωπαίοι πολίτες επιβαρύνονται με σημαντικά κόστη από προμήθειες και χρεώσεις, τα οποία ανέρχονται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα ενιαίο, ασφαλές και λειτουργικό εργαλείο πληρωμών που θα μειώσει τις εξαρτήσεις από ιδιωτικά συστήματα.

Σε νεότερη τοποθέτησή του, ο κ. Παπανδρέου χαρακτηρίζει το ψηφιακό ευρώ «υποδομή κορυφαίας γεωπολιτικής σημασίας», σημειώνοντας ότι συνιστά το μεγαλύτερο εγχείρημα χρηματοοικονομικής υποδομής από τη δημιουργία της Ευρωζώνης, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής αυτονομίας της ΕΕ.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι για να επιτύχει το εγχείρημα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των μικροεμπόρων, οι οποίοι επωμίζονται σημαντικό μέρος των προμηθειών στις συναλλαγές. Τονίζει ότι το ψηφιακό ευρώ θα πρέπει να είναι από την πρώτη στιγμή οικονομικά πιο συμφέρον σε σχέση με τα υπάρχοντα συστήματα πληρωμών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο ψηφιακό νόμισμα οφείλει:

να λειτουργεί ως πραγματική εναλλακτική έναντι των υφιστάμενων ιδιωτικών συστημάτων πληρωμών

να διασφαλίζει προβλέψιμες, διαφανείς και δίκαιες χρεώσεις για τους εμπόρους

να μειώνει ουσιαστικά τα τέλη συναλλαγών προς όφελος της οικονομίας

να προσφέρει πιο φθηνές, ασφαλείς και εύχρηστες συναλλαγές για πολίτες και επιχειρήσεις

να ενισχύει την προστασία καταναλωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο ευρωβουλευτής καταλήγει ότι το ψηφιακό ευρώ πρέπει να αποτελέσει εργαλείο οικονομικής ασφάλειας, ανάπτυξης και ενίσχυσης της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.