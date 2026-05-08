«Ελλάδα 2.0»: Στην Κομισιόν η τελική πρόταση αναθεώρησης – Ποιες αλλαγές προβλέπει

Πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» για την ανακατανομή πόρων σε μία σειρά από τομείς (υγεία, ενέργεια, υποδομές, κλπ.), χωρίς αλλαγή του συνολικού προϋπολογισμού, υπέβαλε σήμερα, Παρασκευή (8/5), η Ελλάδα, καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπαίνει στην τελευταία του φάση.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ, βασικός στόχος της αναθεώρησης είναι η οριστικοποίηση των οροσήμων του ελληνικού Σχεδίου, με γνώμονα τη διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η πρόταση προβλέπει προσαρμογές με βάση την έως τώρα πρόοδο στην υλοποίηση των έργων και των οροσήμων, καθώς και στοχευμένες ανακατανομές πόρων, χωρίς όμως να μεταβάλλεται το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενισχύονται δράσεις με προστιθέμενη αξία όπως:

η ενίσχυση των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) με νέο φορητό εξοπλισμό τηλεϊατρικής,

η επέκταση του προγράμματος πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε επιπλέον 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα,

η προμήθεια 130 νέων ευέλικτων ηλεκτρικών απορριμματοφόρων για την Περιφέρεια Αττικής,

η συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) για την υλοποίηση του Δεκαετούς Αναπτυξιακού Προγράμματος 2025-2034,

η επέκταση του προγράμματος μικροδορυφόρων με συστήματα ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και διαστημικές υποδομές κρίσιμες για την εθνική άμυνα, την πολιτική προστασία, τη ναυτιλία, τη γεωργία και άλλους στρατηγικούς τομείς.

Η πρόταση αναθεώρησης τίθεται στην αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η τελική έγκριση της αναμένεται από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN).