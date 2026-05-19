Παπαθανάσης: Πάνω από €5 δισ. σε νέα δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
11:01 - 19 Μάι 2026

Παπαθανάσης: Πάνω από €5 δισ. σε νέα δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης ανακοίνωσε τη μεταφορά 2 δισ. ευρώ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με αποκλειστικό στόχο τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, απαντώντας στις αναφορές περί αδιάθετων πόρων ύψους 4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Παπαθανάσης διευκρίνισε ότι τα συγκεκριμένα κονδύλια θα κατευθυνθούν αποκλειστικά στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει τη συνέχιση της χρηματοδότησης της αγοράς και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όπως ανέφερε, η κριτική που είχε διατυπωθεί αφορούσε το γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι πόροι κατευθύνθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις, κάτι που συνδέεται με το μέγεθος των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επόμενη φάση χρηματοδότησης θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε τη διάθεση περισσότερων από 5 δισ. ευρώ σε νέα δάνεια με ευνοϊκούς όρους, τα οποία θα χορηγηθούν μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του τραπεζικού συστήματος. Όπως τόνισε, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία θα διατηρήσουν τα ίδια χαμηλά επιτόκια που ίσχυαν και στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι προβλέπεται ειδική μέριμνα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέσα από σχήματα κοινής χρηματοδότησης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι διαθέσιμοι πόροι έχουν συγκεκριμένα όρια.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι κατά τη διάρκεια του 2025 καταγράφηκαν καθυστερήσεις στην απορρόφηση πόρων, υποστηρίζοντας όμως ότι ελήφθησαν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να μη χαθεί κανένα διαθέσιμο κονδύλι.

Τέλος, ανέφερε ότι οι εκταμιεύσεις των νέων δανείων αναμένεται να ξεκινήσουν μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή από τις 31 Αυγούστου και έπειτα.

