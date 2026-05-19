Παπαθανάσης: Νέα αιτήματα €2,6 δισ. στο Ταμείο Ανάκαμψης – Επιπλέον €4,8 δισ. το φθινόπωρο

Την πρόοδο των χρηματοδοτικών εργαλείων που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και την ευρύτερη αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη (19/5).

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης «με μεγάλη επιτυχία», επισημαίνοντας πως τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν ήδη συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση των επενδύσεων και της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας.

Επενδύσεις έως 30 δισ. ευρώ μέσω Ταμείου Ανάκαμψης

Όπως ανέφερε, οι επενδύσεις που έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ανέρχονται σε 27,5 δισ. ευρώ, με την εκτίμηση ότι το προσεχές διάστημα θα προσεγγίσουν τα 30 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στη διατήρηση ρυθμών ανάπτυξης που, όπως είπε, υπερβαίνουν σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Νωρίτερα σήμερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Παπαθανάσης διευκρίνισε ότι τα συγκεκριμένα κονδύλια θα κατευθυνθούν αποκλειστικά στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει τη συνέχιση της χρηματοδότησης της αγοράς και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Νέα αιτήματα εκταμίευσης προς την ΕΕ

Ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά στην κατάθεση νέων αιτημάτων εκταμίευσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικού ύψους 2,6 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:

Υποβάλλεται το 8ο αίτημα για τις επιχορηγήσεις, ύψους 1,4 δισ. ευρώ

Κατατίθεται το 7ο αίτημα για το δανειακό σκέλος, ύψους 1,2 δισ. ευρώ

Συνολικά, τα δύο αιτήματα διαμορφώνουν πακέτο 2,6 δισ. ευρώ, το οποίο –όπως σημείωσε– θα ενισχύσει τη συνέχιση της χρηματοδότησης επενδύσεων και έργων.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι για το φθινόπωρο προγραμματίζεται νέο αίτημα ύψους περίπου 4,8 δισ. ευρώ, το οποίο θα συνδέεται με την υλοποίηση 134 οροσήμων του προγράμματος. Σύμφωνα με τον ίδιο, έξι από τα οκτώ ορόσημα του δανειακού σκέλους έχουν ήδη επιτευχθεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ»

Αναφερόμενος στο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε ότι περίπου 14.000 δικαιούχοι έχουν ήδη εγκριθεί, με το συνολικό ύψος των δανείων να φτάνει τα 1,7 δισ. ευρώ.

Στήριξη μικρομεσαίων μέσω InvestEU

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας μέσω του προγράμματος InvestEU, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί πάνω από 15.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν επιπλέον περίπου 20.000 ενισχύσεις στο προσεχές διάστημα.