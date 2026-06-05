ESM και EFSF: «Πράσινο φως» στην Ελλάδα για πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,94 δισ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) ενέκρινε την εξαίρεση της Ελλάδας από την υποχρέωση πρόωρης αποπληρωμής δανείων προς τους δύο θεσμούς, η οποία θα ενεργοποιούνταν λόγω της νέας πρόωρης εξόφλησης μέρους των δανείων του πρώτου προγράμματος στήριξης (Greek Loan Facility).

Παράλληλα, εγκρίθηκε η αξιοποίηση κεφαλαίων από τον ειδικό λογαριασμό ταμειακού αποθέματος (cash buffer), ο οποίος είχε δημιουργηθεί στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής, προκειμένου να καλυφθεί εν μέρει η συγκεκριμένη αποπληρωμή.

Με βάση τις υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις, η πρόωρη αποπληρωμή προς ορισμένους πιστωτές του GLF ενεργοποιεί υποχρέωση αντίστοιχης αναλογικής πρόωρης αποπληρωμής και προς τον ESM και τον EFSF. Με την απόφαση αυτή, η Ελλάδα απαλλάσσεται από τη συγκεκριμένη υποχρέωση, διατηρώντας τη δυνατότητα να αποπληρώσει μέρος των δανείων του πρώτου μνημονίου χωρίς πρόσθετες πληρωμές προς τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς.

Ο γενικός διευθυντής του ESM και διευθύνων σύμβουλος του EFSF, Πιερ Γκραμένια, ανέφερε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της, υπογραμμίζοντας πως η νέα πρόωρη αποπληρωμή προς τους πιστωτές του GLF αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα και στέλνει θετικό μήνυμα στις αγορές, μειώνοντας τον επιτοκιακό κίνδυνο και βελτιώνοντας τη διάρθρωση του δημόσιου χρέους.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία προχώρησε σε πρόταση πρόωρης αποπληρωμής δανείων του GLF που λήγουν την περίοδο 2029–2035, συνολικού ύψους 6,94 δισ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τα διαθέσιμα του ειδικού λογαριασμού ταμειακού αποθέματος θα μηδενιστούν.

Το πρόγραμμα Greek Loan Facility αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα του πρώτου πακέτου διάσωσης της Ελλάδας το 2010, περιλαμβάνοντας διμερή δάνεια από 14 χώρες της Ευρωζώνης, συνολικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σήμερα παραμένουν σε εκκρεμότητα 26,3 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα έχει ήδη αποπληρώσει πλήρως τα δάνεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δύο χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο, το 2022, ενώ είχε προχωρήσει και σε προηγούμενη πρόωρη αποπληρωμή δανείων του GLF το 2025.