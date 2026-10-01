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Αιθιοπία – Ερυθραία: Κόβουν τους διπλωματικούς τους δεσμούς εν μέσω νέας έντασης
Ειδήσεις
22:38 - 01 Οκτ 2026

Αιθιοπία – Ερυθραία: Κόβουν τους διπλωματικούς τους δεσμούς εν μέσω νέας έντασης

Reporter.gr Newsroom

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Για «εχθρικές και πολεμικές ενέργειες» κατηγόρησε σήμερα την Ερυθραία η Αιθιοπία, ανακοινώνοντας το κλείσιμο της πρεσβείας της στην Ασμάρα και την απέλαση δέκα Ερυθραίων διπλωματών. Η Ερυθραία αντέδρασε άμεσα, διακόπτοντας με τη σειρά της τις διπλωματικές σχέσεις με την Αιθιοπία, σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση μεταξύ των δύο χωρών έχει αυξηθεί σημαντικά και οι συγκρούσεις στη βόρεια Αιθιοπία έχουν επαναληφθεί, με αιθιοπικές κυβερνητικές δυνάμεις να βρίσκονται αντιμέτωπες με αντικυβερνητικές και αντάρτικες οργανώσεις.  

Οι δύο γειτονικές χώρες είχαν αποκαταστήσει τις διπλωματικές τους σχέσεις μόλις το 2018, μετά τον πόλεμο μεγάλης κλίμακας που είχαν διεξαγάγει μεταξύ 1998 και 2000 και μια περίοδο 18 ετών κατά την οποία οι σχέσεις τους παρέμεναν ουσιαστικά «παγωμένες».

Η απόφαση της Αντίς Αμπέμπα έγινε γνωστή αρκετές ώρες μετά τις εκρήξεις άγνωστης προέλευσης που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του γενικού επιτελείου των ομοσπονδιακών ενόπλων δυνάμεων.

«Άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιθιοπίας ανακοίνωσε ότι προχωρά στο κλείσιμο της πρεσβείας της χώρας στην Ασμάρα, ως απάντηση, όπως ανέφερε, στις «άμεσες και έμμεσες εχθρικές και πολεμικές ενέργειες» της Ερυθραίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε «ανεπιθύμητα πρόσωπα» δέκα Ερυθραίους διπλωμάτες, αποδίδοντάς τους «ενέργειες που συνιστούν άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια».

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών της Ερυθραίας απάντησε ότι «Η Ερυθραία δεν έχει άλλη επιλογή παρά να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο και να διακόψει κάθε διπλωματικό δεσμό με την Αιθιοπία». Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι μεταξύ των διπλωματών που απελαύνονται βρίσκεται και ο επιτετραμμένος της Ερυθραίας στην Αιθιοπία.

Αλληλοκατηγορίες

Τους τελευταίους μήνες, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Αιθιοπίας υπό τον πρωθυπουργό Άμπιι Άχμεντ υποστηρίζει ότι η Ερυθραία συνεργάζεται με τις ντε φάκτο αρχές της περιφέρειας Τιγκράι, καθώς και με τους παραστρατιωτικούς Fano, οι οποίοι πήραν τα όπλα το 2023 στην γειτονική περιφέρεια Αμχάρα.

Η Ερυθραία, από την πλευρά της, κατηγορεί την περίκλειστη Αιθιοπία ότι έχει βλέψεις στο λιμάνι της Ασάμπ, στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Αιθιοπία έχασε την πρόσβασή της στην περιοχή μετά την ανεξαρτητοποίηση της Ερυθραίας.

Μετά από μήνες αυξανόμενης έντασης, οι εχθροπραξίες μεταξύ της αιθιοπικής κυβέρνησης και του Μετώπου Απελευθέρωσης του Λαού του Τιγκράι, του TPLF, επαναλήφθηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου. Το TPLF εξακολουθεί να ελέγχει την ομώνυμη περιφέρεια, αν και η Αντίς Αμπέμπα θεωρεί παράνομη την εξουσία του στην περιοχή, η οποία συνορεύει με την Ερυθραία.

Το TPLF έχει τη στήριξη των Fano, αλλά και αρκετών ακόμη ένοπλων οργανώσεων που αντιτίθενται στον Άμπιι. Οι οργανώσεις αυτές σχημάτισαν πρόσφατα τη λεγόμενη Συμμαχία για την Επιβίωση, με στόχο την ανατροπή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Μία παλιά ιστορία

Η Ερυθραία, πρώην ιταλική αποικία, προσαρτήθηκε σταδιακά στην Αιθιοπία κατά τη δεκαετία του 1950. Έπειτα από δεκαετίες ένοπλου αγώνα εναντίον της Αντίς Αμπέμπα, απέκτησε επισήμως την ανεξαρτησία της το 1993.

Οι σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών παραμένουν ιστορικά τεταμένες. Ωστόσο, όταν ο Άμπιι ανέλαβε την πρωθυπουργία της Αιθιοπίας το 2018, επιχείρησε να προωθήσει την προσέγγιση με την Ερυθραία. Για τις προσπάθειές του αυτές τιμήθηκε την επόμενη χρονιά με το Νόμπελ Ειρήνης.

Κατά τον προηγούμενο πόλεμο στην Αιθιοπία, μεταξύ του 2020 και του 2022, η Ερυθραία τάχθηκε στο πλευρό της αιθιοπικής κυβέρνησης απέναντι στο TPLF.

Παρά τη συνεργασία εκείνης της περιόδου, οι σχέσεις του Άμπιι με τον πρόεδρο της Ερυθραίας, Ισαΐας Αφεουόρκι, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία αδιαλείπτως από την ανεξαρτητοποίηση της χώρας, επιδεινώθηκαν ραγδαία στη συνέχεια.

Η ανακοίνωση της αιθιοπικής κυβέρνησης δεν συνδέει τις αποφάσεις της με τις εκρήξεις που ακούστηκαν το προηγούμενο βράδυ στην Αντίς Αμπέμπα. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν λίγες ημέρες πριν από την ορκωμοσία του Άμπιι, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 5 Οκτωβρίου και αφορά νέα πρωθυπουργική θητεία.

Το Κόμμα της Ευημερίας, PP, του οποίου ηγείται ο Άμπιι, εξασφάλισε το 90% των εδρών στις βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την 1η Ιουνίου.

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