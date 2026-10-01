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Στο Institute of Life – ΙΑΣΩ ο Βασίλειος Κελλάρης με στόχο τη νέα εποχή στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
Υγεία
22:30 - 01 Οκτ 2026

Στο Institute of Life – ΙΑΣΩ ο Βασίλειος Κελλάρης με στόχο τη νέα εποχή στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Reporter.gr Newsroom

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Ο μαιευτήρας – γυναικολόγος Βασίλειος Κελλάρης ανακοινώνει το νέο επαγγελματικό του βήμα με την ένταξή του στην επιστημονική ομάδα του Institute of Life – ΙΑΣΩ.

Αλλαγές που σηματοδοτούν μια νέα εποχή στην επαγγελματική πορεία ενός επιστήμονα δεν αφορούν μόνο έναν νέο σταθμό, αλλά και τη συνέχεια μιας φιλοσοφίας, μιας εμπειρίας και μιας δέσμευσης απέναντι στους ανθρώπους που τον εμπιστεύονται.

Στον χώρο της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, όπου η επιστήμη συναντά την ανθρώπινη προσδοκία για τη δημιουργία οικογένειας, κάθε νέο βήμα έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο μαιευτήρας – γυναικολόγος Βασίλειος Κελλάρης ανακοινώνει τη νέα σελίδα της επαγγελματικής του διαδρομής, διατηρώντας σταθερό τον βασικό στόχο: την παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες κάθε ζευγαριού.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

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