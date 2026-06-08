ΣΕΒΕ: Διψήφια αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το πρώτο τετράμηνο του 2026 - Στα €17,8 δισ. η αξία τους

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 08.06.2026 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, καθώς ανήλθαν σε €5.197,2 εκατ. τον Απρίλιο του 2026 έναντι €3.831,0 εκατ. τον Απρίλιο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +35,7% (+€1.366,2 εκατ.).

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά €641,1 εκατ., δηλαδή +9,6%, και από €6.712,1 εκατ. πέρυσι διαμορφώθηκαν σε €7.353,2 εκατ. φέτος. Παράλληλα, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά €725,1 εκατ., δηλαδή -25,2%, και διαμορφώθηκε σε €-2.156,0 εκατ. έναντι €-2.881,1 εκατ. πέρυσι.

Η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών άνευ πετρελαιοειδών εμφανίζει θετική δυναμική, με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε €3.376,8 εκατ. τον Απρίλιο του 2026 έναντι €3.130,2 εκατ. τον Απρίλιο του 2025, αυξημένες κατά €246,6 εκατ., δηλαδή 7,9%. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €5.651,2 εκατ., παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά €49,1 εκατ., δηλαδή 0,9%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά €295,7 εκατ., δηλαδή 11,5%, και ανήλθε σε €-2.274,4 εκατ. έναντι €-2.570,1 εκατ. τον Απρίλιο του 2025.

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Απριλίου 2026 έφτασαν τα €12.966,0 εκατ., έναντι €12.440,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση κατά €525,5 εκατ. ή 4,2%. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €21.867,6 εκατ., έναντι €21.504,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €363,2 εκατ. ή 1,7%. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα €8.901,6 εκατ. έναντι €9.063,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά €162,3 εκατ. ή 1,8%.

Σε κλαδικό επίπεδο, ο κλάδος των πετρελαιοειδών σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, με άνοδο €1.405,6 εκατ. (+35,9%), συμβάλλοντας καθοριστικά στη συνολική ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Απριλίου 2026. Ιδιαίτερα θετική ήταν και η πορεία του κλάδου των τροφίμων, ο οποίος κατέγραψε αύξηση €309,7 εκατ. (+10,2%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του στις διεθνείς αγορές. Σημαντική άνοδο παρουσίασαν επίσης οι εξαγωγές των πρώτων υλών, με αύξηση €68,4 εκατ. (+11,4%), ενώ θετικά κινήθηκαν τα χημικά με άνοδο €46,9 εκατ. (+2,2%), τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα με αύξηση €46,3 εκατ. (+3,8%) και τα μηχανήματα–οχήματα με ενίσχυση €27,9 εκατ. (+1,8%). Οριακή αύξηση καταγράφηκε και στα μη ταξινομημένα προϊόντα, κατά €1,4 εκατ. (+3,7%). Αντίθετα, αρνητική μεταβολή παρουσίασαν τα λίπη και έλαια, με μείωση €61,6 εκατ. (-16,1%), ενώ πτωτικά κινήθηκαν και τα βιομηχανικά προϊόντα, τα οποία υποχώρησαν κατά €54,2 εκατ. (-2,1%). Τέλος, τα ποτά–καπνά παρέμειναν ουσιαστικά σταθερά, παρουσιάζοντας οριακή μείωση €0,2 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.