ΕΛΣΤΑΤ: Πώς διαμορφώθηκαν οι δείκτες τιμών παραγωγού στις υπηρεσίες στο α’ τρίμηνο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιοποίησε τα προσωρινά στοιχεία για τους Δείκτες Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες (ΔΤΠΥ) του πρώτου τριμήνου του 2026, με έτος βάσης το 2021 (2021=100,0), καταγράφοντας την πορεία των τιμών σε βασικούς κλάδους της οικονομίας.

Οι δείκτες αποτυπώνουν τις μεταβολές στις τιμές που χρεώνουν οι επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών, αποτελώντας σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση των πληθωριστικών πιέσεων και της εξέλιξης του κόστους παροχής υπηρεσιών.

Τα στοιχεία καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τους τομείς των μεταφορών, της παροχής καταλύματος και εστίασης, της ενημέρωσης και επικοινωνίας, της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, καθώς και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών, αποτυπώνοντας τις τάσεις που διαμορφώνονται στην ελληνική οικονομία κατά την έναρξη του 2026.

Διαβάστε αναλυτικά τις ετήσιες και τριμηνιαίες μεταβολές των δεικτών για το 2024, 2025 και 2026 εδώ