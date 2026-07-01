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ΙΕΛΚΑ: Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Ιούνιο 2026
Οικονομία
13:48 - 01 Ιουλ 2026

ΙΕΛΚΑ: Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Ιούνιο 2026

Reporter.gr Newsroom
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Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Ιούνιο 2026 με μείωση σε σχέση με τον Μάιο, αλλά σταθερά υψηλά, σύμφωνα με την ΙΕΛΚΑ.

Στο πλαίσιο στοχευμένης μηνιαίας έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) αποκλειστικά στο κανάλι των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ σχετικά με τις πληθωριστικές τάσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, εξετάστηκε η πορεία των τιμών τον Ιούνιο 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο 2025.

Από την έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σουπερμάρκετ είναι της τάξης του +0,39% τον Ιούνιο 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο 2025. Ο δείκτης τιμών Ιουνίου 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάιο 2026 είναι μειωμένος κατά -0,29%.

Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Ιούλιος 2025-Ιούνιος 2026) καταγράφει αύξηση +1,56%.

Σημειώνεται ότι οι επιμέρους κατηγορίες παρουσιάζουν συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες πολύ μικρές διακυμάνσεις.

Σχήμα 1: Δείκτης εξέλιξης τιμών Αλυσίδων Σουπερμάρκετ (1/2024-6/2026)

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Από τις 23 κατηγορίες που εξετάζονται οι 14 παρουσιάζουν αύξηση και οι 9 μείωση.

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Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Ιούνιο 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Τροφές και είδη για κατοικίδια: -5,56%

Είδη πρωινού και ροφήματα: -2,60%

Κατεψυγμένα: -2,53%

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -2,02%

Χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής: -1,06%

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Ιούνιο 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Αλλαντικά: +4,80%

Έτοιμα γεύματα: +3,91%

Βρεφικές και παιδικές τροφές: +3,62%

Γαλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου: +3,59%

Νερά, αναψυκτικά, χυμοί: +3,37%

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σουπερμάρκετ:

  1. Συγκράτηση πληθωρισμού. Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση την τελευταία διετία στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής-τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
  2. Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.
  3. Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.
Τελευταία τροποποίηση στις 01/07/2026 - 13:54
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