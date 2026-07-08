Πιερρακάκης: Ένωση Αποταμιεύσεων και ψηφιακό ευρώ τα επόμενα μεγάλα βήματα της Ευρώπης

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, την τεχνολογική της αυτονομία και τη χρηματοδότηση των επενδύσεων υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, συμμετέχοντας στο πάνελ με θέμα «Είναι η Ευρώπη επενδύσιμη;», στο πλαίσιο του 30ού Government Roundtable του Economist.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας, επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι πλέον η διαμόρφωση του σχεδίου, αλλά η ταχύτητα και ο τρόπος υλοποίησής του.

«Οι καλοί μου φίλοι, Ενρίκο Λέτα και Μάριο Ντράγκι όρισαν αυτές τις εκθέσεις, συμφωνήσαμε όλοι επί των παραδοτέων, το ερώτημα είναι το πόσο γρήγορα θα γίνουν και με ποιον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόοδος, αλλά με ανάγκη επιτάχυνσης

Ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφεται πρόοδος σε κρίσιμους τομείς, όπως η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και το νέο εποπτικό πλαίσιο, ζητήματα που, όπως είπε, έχουν ήδη συζητηθεί τόσο στο Ecofin όσο και στο Eurogroup.

Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τον ενεργειακό τομέα, υπογράμμισε τη σημασία των επενδύσεων και της κοινής ευρωπαϊκής δράσης, επικαλούμενος σχετική μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

«Αν πάρουμε τώρα την ενέργεια ως παράδειγμα, όπου θέλουμε να δούμε σημαντική πρόοδο, θα ανέφερα μια έκθεση του ΔΝΤ που λέει ότι ο αντίκτυπος της κρίσης είναι 12% εάν δεν είχαν ληφθεί τα μέτρα στην Ευρώπη. Συμπεριλαμβάνουμε και τις ενεργειακές επενδύσεις στη ρήτρα διαφυγής. Το ψηφιακό ευρώ θα είναι μια πραγματικότητα έως το 2029. Υπάρχει κάποια κίνηση, αλλά χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα σε πολλά μέτωπα», δήλωσε.

Παρά τις προκλήσεις που δημιουργούν οι διεθνείς εξελίξεις, εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία της Ευρώπης.

«Συνολικά είμαι αισιόδοξος για το πόση πρόοδο μπορούμε να σημειώσουμε. Υπάρχουν και αρνητικοί εξωτερικοί παράγοντες, αλλά υπάρχει σίγουρα πολιτική βούληση», ανέφερε.

Το «μέρισμα του προφανούς»

Αναφερόμενος στην ελληνική εμπειρία, ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι πριν από το 2019 η χώρα είχε συσσωρεύσει σημαντικές εκκρεμότητες, οι οποίες δημιούργησαν περιθώρια για άμεσες μεταρρυθμίσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα.

«Βιώνουμε μια δυαδικότητα. Η Ελλάδα πριν από το 2019 είχε μια σειρά πραγμάτων που δεν είχε γίνει για πολλά χρόνια. Αυτά που δεν έχεις κάνει επί μακρόν παρέχουν μια ευκαιρία για μέρισμα, το μέρισμα του προφανούς. Όμως, πρέπει να απαντήσει κανείς και στις προκλήσεις του αύριο», υπογράμμισε.

Όπως εξήγησε, η ίδια λογική ισχύει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου η ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων που εκκρεμούν εδώ και χρόνια, όπως η Ένωση Κεφαλαιαγορών, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης.

Ένα νέο ευρωπαϊκό τεχνολογικό δόγμα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός σαφούς ευρωπαϊκού τεχνολογικού σχεδίου, το οποίο, όπως είπε, θα πρέπει να στηρίζεται στη δημιουργία ισχυρών ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων και όχι αποκλειστικά σε εθνικούς πρωταθλητές.

«Θέλουμε ένα ξεκάθαρο τεχνολογικό δόγμα. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω Ευρωπαίων πρωταθλητών στην τεχνολογία και όχι μόνο μέσω εθνικών πρωταθλητών, να δημιουργηθούν μεγάλα οικοσυστήματα», σημείωσε.

Παρουσιάζοντας τη στρατηγική που, κατά την άποψή του, θα πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της τεχνολογίας, περιέγραψε τρεις βασικές επιλογές.

Η πρώτη αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη των τομέων στους οποίους η Ευρώπη ήδη διαθέτει ηγετική θέση. Η δεύτερη σχετίζεται με την επένδυση σε κλάδους όπου σήμερα δεν υπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να επιδιώξει να αναπαράγει κάθε τεχνολογία που αναπτύσσεται διεθνώς.

«Αν πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε ευρωπαϊκές εκδοχές των πάντων, είμαστε λάθος. Έχουμε συγκεκριμένη χρηματοδότηση και μπορούμε να την αξιοποιήσουμε στους τομείς που έχουμε πλεονέκτημα», τόνισε.

Ως τρίτο πυλώνα ανέδειξε τη δημιουργία ενός έξυπνου και αποτελεσματικού ρυθμιστικού πλαισίου που θα ευνοεί την καινοτομία και τις επενδύσεις.

Η σημασία της Ένωσης Αποταμιεύσεων

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει τους μηχανισμούς χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, προκειμένου οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι νεοφυείς εταιρείες να μπορούν να αναπτύσσονται χωρίς να αναζητούν κεφάλαια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Πρέπει να φτιάξουμε τα του οίκου μας, δηλαδή να έχουμε μια ανάπτυξη της Ένωσης Αποταμιεύσεων που είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει κάποιος να μπορεί να χρηματοδοτήσει αυτές τις επενδύσεις, π.χ. μια νεοφυή επιχείρηση. Πρέπει κάποιος να μπορεί να έχει όλους τους μηχανισμούς χρηματοδότησης στην Ευρώπη, ώστε όλες οι φιλοδοξίες του να μπορούν να εκπληρωθούν εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου», κατέληξε.