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Παπαθανάσης: Η προγραμματική περίοδος 2028-2034 μπορεί να αλλάξει το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας
Οικονομία
16:20 - 09 Ιουλ 2026

Παπαθανάσης: Η προγραμματική περίοδος 2028-2034 μπορεί να αλλάξει το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας

Reporter.gr Newsroom
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Ημερίδα διαβούλευσης με θέμα «Η Πολιτική Συνοχής στην Προγραμματική Περίοδο 2028-20234- Σχέδιο Εθνικής και Περιφερειακής Εταιρικής Σχέσης» πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Παπαθανάση.

«Σήμερα, καλούμαστε να σχεδιάσουμε το μέλλον σε ένα νέο και ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Οι εξελίξεις διεθνώς χαρακτηρίζονται από αυξημένη γεωπολιτική αστάθεια, ενεργειακές πιέσεις, διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού και στο διεθνές εμπόριο, καθώς και από απρόβλεπτες κρίσεις που δοκιμάζουν διαρκώς την ανθεκτικότητα των οικονομιών και των κοινωνιών μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με σύνθετες και αλληλένδετες προκλήσεις, ενώ οι προτεραιότητές της διευρύνονται πλέον ώστε να περιλαμβάνουν τομείς, όπως η άμυνα και η ασφάλεια, οι οποίοι πριν από λίγα μόλις χρόνια δεν βρίσκονταν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας.

Οι προκλήσεις αυτές καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για έναν στρατηγικό σχεδιασμό που θα διασφαλίζει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, ενισχύοντας παράλληλα τη συνοχή, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της στο νέο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο Εθνικό και Περιφερειακό Εταιρικό Σχέδιο (ΕΠΕΣ) 2028–2034 δεν συνιστά απλώς ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Είναι η ευκαιρία να διαμορφώσουμε ένα κοινό αναπτυξιακό όραμα για τη χώρα. Ένα όραμα που καλείται να συνθέσει διαφορετικές ευρωπαϊκές πολιτικές, προτεραιότητες και χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα σε ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο.

Ο σχεδιασμός του νέου ΕΠΕΣ δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί προϊόν αποκλειστικά κεντρικών αποφάσεων. Αντιθέτως, προϋποθέτει τη γνώση, την εμπειρία και τη δημιουργική συμβολή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η ενεργός συμμετοχή των Περιφερειών, των Δήμων, των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, της επιχειρηματικής κοινότητας, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου που θα είναι ρεαλιστικό, αποτελεσματικό και προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες και τις αναπτυξιακές προκλήσεις της χώρας.

Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα Σχέδιο που θα αξιοποιεί με τον βέλτιστο τρόπο τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, θα απλοποιεί τις διαδικασίες και θα περιορίζει τα διοικητικά βάρη. Ταυτόχρονα, θα επιταχύνει την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα δίνει έμφαση στα αποτελέσματα και στον πραγματικό αναπτυξιακό αντίκτυπο των πολιτικών και, ταυτόχρονα, θα διασφαλίζει υψηλό επίπεδο διαφάνειας, λογοδοσίας και χρηστής διαχείρισης των δημόσιων πόρων.

Πάνω απ’ όλα, επιδιώκουμε ένα Σχέδιο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών, θα ενισχύει τη συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα δημιουργεί μακροχρόνια και βιώσιμη προοπτική ανάπτυξης για όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Η επόμενη προγραμματική περίοδος αποτελεί μια κρίσιμη ευκαιρία για τη χώρα μας. Με συνεργασία, σχέδιο και κοινό όραμα, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα μέλλον που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω», υπογράμμισε ο κ. Παπαθανάσης.

Στην εκδήλωση χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Αθανάσιος Κοντογεώργης, η Γενική Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ε.Ε. κα. Θέμις Χριστοφίδου, η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ του ΥΠΕΘΟΟ κα. Βασιλική Παντελοπούλου και η Αν. Γενική Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ε.Ε. κα. Andriana Sukova.

Οι κεντρικές εισηγήσεις έγιναν από τον Andres Rodriguez – Pose, Καθηγητή στο London School of Economics, Μαρία Κωστοπούλου, Διευθύντρια ΕΥΣΣ, ΥΠΕΘΟΟ και Enrique Garcilazo, Αναπληρωτή Διευθυντή ΟΟΣΑ. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν θεματικές συζητήσεις για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της Πολιτικής Συνοχής, καθώς και για τη νέα αρχιτεκτονική της Ανάπτυξης και της Συνοχής με τη συμμετοχή, αντιστοίχως, των: Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Παναγιώτη Λιαργκόβα, Καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Μαρίας Γαβουνέλη, Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), Αποστόλη Δημητρόπουλου, Ειδικού Συμβούλου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Προεδρία της Κυβέρνησης, Χρήστου Γούλα, Γενικού Διευθυντή Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ, Ιόλη Χριστοπούλου, Συνιδρύτρια – Διευθύντρια Πολιτικής Green Tank, Γιώργο Χατζημάρκο, Πρόεδρο Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, Φώτη Μάγγο, Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Ισμήνη Παπακυρίλλου, Διευθύνουσα Σύμβουλο Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Βάλια Αρανίτου, Επιστημονική Διευθύντρια στο Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και Αθανάσιο Τσιάνο, Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

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