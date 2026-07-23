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«Με το όπλο παρά πόδα» η κυβέρνηση απέναντι στο ράλι πετρελαίου
Οικονομία
08:07 - 23 Ιουλ 2026

«Με το όπλο παρά πόδα» η κυβέρνηση απέναντι στο ράλι πετρελαίου

Γιώργος Αλεξάκης
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Με στόχο να παρέμβει εάν χρειαστεί η κυβέρνηση παρακολουθεί την εκρηκτική άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, που αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για νέο κύκλο ακρίβειας. Στο επίκεντρο των κυβερνητικών σχεδιασμών βρίσκεται το πετρέλαιο κίνησης, καθώς η επιβάρυνση δεν περιορίζεται στις μεταφορές αλλά διαχέεται σε ολόκληρη την παραγωγική και εφοδιαστική αλυσίδα, επηρεάζοντας το κόστος βασικών αγαθών.   

Ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Η νέα κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς ενεργειακές αγορές. Το Brent κινείται πλέον στην περιοχή των 94-95 δολαρίων το βαρέλι, από περίπου 71 δολάρια στις αρχές Ιουλίου, καταγράφοντας άνοδο που προσεγγίζει το 22% μέσα σε έναν μήνα. Παράλληλα, οι τιμές του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά ξεπέρασαν τα 61 ευρώ ανά μεγαβατώρα, φθάνοντας χθες στα 62,79 ευρώ/MWh, εντείνοντας τις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος.

Η ανοδική πορεία τροφοδοτείται από τις ζημιές σε διυλιστήρια του Περσικού Κόλπου, τη διακοπή των ρωσικών εξαγωγών ντίζελ και την αβεβαιότητα γύρω από τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, παράγοντες που ενισχύουν τους φόβους για περιορισμό της παγκόσμιας προσφοράς.

Η αμόλυβδη ξεπέρασε τα 2 ευρώ

Οι ανατιμήσεις αποτυπώνονται ήδη στην ελληνική αγορά καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 1,982 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει φθάσει στα 1,966 ευρώ, με τη διαφορά των δύο καυσίμων να έχει σχεδόν μηδενιστεί.

Σε 15 νομούς της χώρας η αμόλυβδη έχει ήδη υπερβεί το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο, κυρίως σε νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, ενώ αντίστοιχες τιμές καταγράφονται πλέον και σε αρκετά πρατήρια της Αττικής.

Την ίδια στιγμή, οι εκπτώσεις που είχαν προσφέρει τα διυλιστήρια, της τάξης των 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ, έχουν πλέον ουσιαστικά απορροφηθεί από το νέο κύμα ανατιμήσεων.

Στο τραπέζι νέα μέτρα

Υπό αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση εξετάζει εκ νέου πρόσθετες παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έχει διαμηνύσει ότι η κατάσταση αξιολογείται σε καθημερινή βάση και πως υπάρχουν διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, εφόσον απαιτηθεί νέα στήριξη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, εάν ενεργοποιηθούν νέα μέτρα, αυτά θα στοχεύσουν κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς η αύξηση της τιμής του επηρεάζει το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, από τις μεταφορές και τη βιομηχανία έως το κόστος των βασικών καταναλωτικών προϊόντων.

Οι αυξήσεις περνούν στην οικονομία

Το ενεργειακό σοκ έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στους δείκτες κόστους της οικονομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία αυξήθηκε κατά 13,3% τον Μάιο του 2026 σε ετήσια βάση, έναντι μείωσης 4,2% έναν χρόνο πριν.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στις ανατιμήσεις του πετρελαίου και των προϊόντων διύλισης, με τις εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωζώνης να εμφανίζουν άνοδο τιμών 22,2%, γεγονός που ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις σε ολόκληρη την οικονομία.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/07/2026 - 09:09
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