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Ηλεκτρονικές πληρωμές: Τι εξετάζεται για το φορολογικό μπόνους του 30% – Ποιες δαπάνες μετρούν
Φορολογία
08:43 - 23 Σεπ 2026

Ηλεκτρονικές πληρωμές: Τι εξετάζεται για το φορολογικό μπόνους του 30% – Ποιες δαπάνες μετρούν

Γιώργος Αλεξάκης
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Παράταση και για το 2027 φαίνεται να παίρνει το φορολογικό μπόνους για τους φορολογούμενους που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές σε συγκεκριμένες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών. Η ρύθμιση, που έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό των συναλλαγών με μετρητά και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, προβλέπει έκπτωση από το εισόδημα ίση με το 30% της αξίας των συγκεκριμένων δαπανών, έως το ανώτατο όριο των 5.000 ευρώ.    

Την ίδια ώρα, στο φορολογικό «πακέτο» αναμένεται να παραμείνει και η διπλή προσμέτρηση των ηλεκτρονικά εξοφλούμενων δαπανών υγείας. Έτσι, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να καλύπτουν ευκολότερα το απαιτούμενο όριο ηλεκτρονικών αποδείξεων, καθώς κάθε ευρώ που καταβάλλεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών υγείας θα υπολογίζεται ως δύο ευρώ.

Παράταση της έκπτωσης

Σημειώνεται, ότι η ισχύουσα διάταξη για την πρόσθετη φορολογική έκπτωση ολοκληρώνεται στο τέλος του 2026. Έτσι, το οικονομικό επιτελείο ανάλογα και με την πορεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών, "ζυγίζει" την παράτασή της και για το επόμενο φορολογικό έτος, με στόχο να διατηρηθεί το κίνητρο προς τους φορολογούμενους για τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Παράλληλα, εξετάζεται εάν χρειάζονται αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα κινήτρων, ώστε οι ηλεκτρονικές συναλλαγές να επεκταθούν ακόμη περισσότερο σε επαγγελματικούς κλάδους όπου εξακολουθούν να κυριαρχούν τα μετρητά.

Το σήμα της ΤτΕ

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, στην Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2026 επισημαίνει ότι, παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών στις ηλεκτρονικές πληρωμές, υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους κλάδους όπου δραστηριοποιούνται ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι και όπου οι συναλλαγές με μετρητά παραμένουν σημαντικές. Σύμφωνα με την ΤτΕ, η περιορισμένη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών σε αυτούς τους κλάδους μπορεί να δημιουργεί μεγαλύτερα περιθώρια για απόκρυψη εισοδημάτων και μη έκδοση αποδείξεων.

Ποιες δαπάνες δίνουν το φορολογικό μπόνους

Υπενθυμίζεται ότι το κίνητρο αφορά ηλεκτρονικές πληρωμές προς 20 κατηγορίες επαγγελματιών. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

  • υδραυλικοί, ψυκτικοί και τεχνικοί θέρμανσης,
  • ηλεκτρολόγοι,
  • ξυλουργοί,
  • τεχνίτες οικοδομικών εργασιών,
  • επαγγελματίες που ασχολούνται με μονώσεις, πλακάκια και σκυρόδεμα,
  • υπηρεσίες ταξί,
  • κομμωτήρια, κουρεία και επιχειρήσεις ομορφιάς,
  • υπηρεσίες καθαρισμού,
  • γυμναστήρια και σχολές χορού,
  • υπηρεσίες μασάζ και φυσικής ευεξίας,
  • νομικές υπηρεσίες,
  • υπηρεσίες φροντίδας παιδιών,
  • κτηνιατρικές υπηρεσίες,
  • υπηρεσίες κηδειών και άλλες συναφείς δραστηριότητες.

Οι πληρωμές θα πρέπει να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, e-banking, IRIS, e-wallet ή PayPal.

Έως 5.000 ευρώ η έκπτωση

Σημειώνεται ότι το ποσό της έκπτωσης υπολογίζεται στο 30% της αξίας των συγκεκριμένων ηλεκτρονικών δαπανών, με ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ.

Το ποσό δεν μπορεί να μεταφερθεί σε σύζυγο ή άλλο πρόσωπο, ενώ εάν η υπολογιζόμενη έκπτωση υπερβαίνει το πλαφόν των 5.000 ευρώ, το επιπλέον ποσό δεν λαμβάνεται υπόψη.

Υπάρχει και ένας ακόμη περιορισμός. Συγκεκριμένα, η έκπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με συνολικό πραγματικό εισόδημα 4.500 ευρώ, ακόμη και αν δικαιούται βάσει των δαπανών του έκπτωση 5.000 ευρώ, θα μπορεί τελικά να εκπέσει έως 4.500 ευρώ.

Ποιες αποδείξεις μετρούν διπλά;

Ξεχωριστό κίνητρο ισχύει για τις ηλεκτρονικά εξοφλούμενες δαπάνες σε γιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς και άλλες προβλεπόμενες κατηγορίες επαγγελματιών υγείας.

Οι συγκεκριμένες δαπάνες υπολογίζονται στο διπλάσιο για την κάλυψη του ορίου ηλεκτρονικών αποδείξεων, το οποίο αντιστοιχεί στο 30% του ετήσιου εισοδήματος.

Έτσι, μια ηλεκτρονική πληρωμή 50 ευρώ σε γιατρό υπολογίζεται ως 100 ευρώ, ενώ μια δαπάνη 100 ευρώ προσμετράται ως 200 ευρώ για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση λειτουργεί παράλληλα με την έκπτωση για τις πληρωμές προς τους 20 επαγγελματικούς κλάδους, δημιουργώντας ένα ευρύτερο πλέγμα κινήτρων για τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Το στοίχημα των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Η παράταση, πάντως, των κινήτρων, εφόσον οριστικοποιηθεί, εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και περιορισμού της χρήσης μετρητών σε δραστηριότητες όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος απόκρυψης εισοδημάτων.

Άτα, το οικονομικό επιτελείο καλείται πλέον να αποφασίσει εάν το υφιστάμενο μοντέλο θα συνεχιστεί χωρίς αλλαγές ή εάν θα υπάρξουν νέες παρεμβάσεις στα κίνητρα, με στόχο να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών από νοικοκυριά και επαγγελματίες.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2026 - 08:47
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