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Enterprise Greece: Τι αναφέρει για την ανάθεση στην εταιρεία «DIMKA IKE»
Επιχειρήσεις
12:20 - 02 Οκτ 2026

Enterprise Greece: Τι αναφέρει για την ανάθεση στην εταιρεία «DIMKA IKE»

Reporter.gr Newsroom

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Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και αναφορές σχετικά με την ανάθεση για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ωρίμανσης έργων και σύνταξης τεχνικών δελτίων από την Enterprise Greece στην εταιρεία «DIMKA IKE», κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστούν τα πραγματικά δεδομένα που αφορούν τη δραστηριότητα και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά της αναδόχου εταιρείας.

Η ανάθεση πραγματοποιήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «DIMKA IKE», η οποία διαθέτει αποδεδειγμένη και διαχρονική δραστηριότητα στον τομέα της παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Η εταιρεία, με Α.Φ.Μ. 800740803 και νομική μορφή Ι.Κ.Ε., είναι, ήδη από 27.11.2018, κάτοχος της υπ’ αριθ. 3328 βεβαίωσης λειτουργίας εταιρείας παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Περαιτέρω, από τα επίσημα στοιχεία του Μητρώου της Α.Α.Δ.Ε. προκύπτει ότι η εταιρεία διαθέτει διακριτή επαγγελματική εγκατάσταση – γραφείο στο Περιστέρι, επί της οδού Ακροπόλεως 47, στην οποία δηλώνεται ως κύρια δραστηριότητα η παροχή υπηρεσιών οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων.

Υπό τα δεδομένα αυτά, η ύπαρξη παράλληλης ξενοδοχειακής δραστηριότητας δεν αναιρεί, αφ’ εαυτής, την αποδεδειγμένη και επί σειρά ετών άσκηση λογιστικής – φοροτεχνικής δραστηριότητας, η οποία πραγματοποιείται σε διακριτή και δηλωθείσα επαγγελματική εγκατάσταση, με εξειδικευμένο προσωπικό.

Συνεπώς, η ανάθεση έγινε με αντικειμενικό κριτήριο την αποδεδειγμένη ικανότητα της εν λόγω επιχείρησης να παράσχει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Η Εταιρεία Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και να προωθεί τα ανταγωνιστικά εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας.

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