Enterprise Greece: Τι αναφέρει για την ανάθεση στην εταιρεία «DIMKA IKE»

Η ανάθεση πραγματοποιήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «DIMKA IKE», η οποία διαθέτει αποδεδειγμένη και διαχρονική δραστηριότητα στον τομέα της παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Η εταιρεία, με Α.Φ.Μ. 800740803 και νομική μορφή Ι.Κ.Ε., είναι, ήδη από 27.11.2018, κάτοχος της υπ’ αριθ. 3328 βεβαίωσης λειτουργίας εταιρείας παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Περαιτέρω, από τα επίσημα στοιχεία του Μητρώου της Α.Α.Δ.Ε. προκύπτει ότι η εταιρεία διαθέτει διακριτή επαγγελματική εγκατάσταση – γραφείο στο Περιστέρι, επί της οδού Ακροπόλεως 47, στην οποία δηλώνεται ως κύρια δραστηριότητα η παροχή υπηρεσιών οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων.

Υπό τα δεδομένα αυτά, η ύπαρξη παράλληλης ξενοδοχειακής δραστηριότητας δεν αναιρεί, αφ’ εαυτής, την αποδεδειγμένη και επί σειρά ετών άσκηση λογιστικής – φοροτεχνικής δραστηριότητας, η οποία πραγματοποιείται σε διακριτή και δηλωθείσα επαγγελματική εγκατάσταση, με εξειδικευμένο προσωπικό.

Συνεπώς, η ανάθεση έγινε με αντικειμενικό κριτήριο την αποδεδειγμένη ικανότητα της εν λόγω επιχείρησης να παράσχει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

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