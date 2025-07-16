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Innovasea: Ο Ανδρέας Μίντσιος Γενικός Διευθυντής για Ελλάδα και Μεσόγειο
Επιχειρήσεις
12:29 - 16 Ιουλ 2025

Innovasea: Ο Ανδρέας Μίντσιος Γενικός Διευθυντής για Ελλάδα και Μεσόγειο

Reporter.gr Newsroom
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Η Innovasea, παγκόσμιος ηγέτης στις προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για την υδατοκαλλιέργεια, την παρακολούθηση ιχθύων και οικολογικών παραμέτρων ανακοίνωσε σήμερα την ανάληψη καθηκόντων του Ανδρέα Μίντσιου ως νέου Γενικού Διευθυντή για την περιοχή της Μεσογείου.

Από το γραφείο της εταιρείας στην Ελλάδα, ο κ. Μίντσιος θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική ανάπτυξη και υλοποίηση του σχεδιασμού της Innovasea στον τομέα της τεχνολογίας της υδατοκαλλιέργειας στην ευρύτερη περιοχή.

«Το εκτενές υπόβαθρο και η σημαντική εμπειρία ηγεσίας του Ανδρέα τον καθιστούν ιδανικό για αυτή τη θέση», δήλωσε ο Marc Turano, Αντιπρόεδρος της Innovasea. «Η ικανότητά του να επιλύει προβλήματα και να αναπτύσσει σχέσεις τον καθιστούν μοναδικά κατάλληλο να ενισχύσει τις δραστηριότητές μας και να σχεδιάσει νέες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτής της στρατηγικά σημαντικής περιοχής.»

Ο κ. Μίντσιος εντάσσεται στην Innovasea προερχόμενος από την ΘΡΑΚΗ A.E., όπου κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Διαθέτει σχεδόν είκοσι χρόνια εμπειρίας στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, έχοντας προηγουμένως εργαστεί στην ΧΕΛΠΑ A.E., αρχικά επιβλέποντας τις εγκαταστάσεις εκτροφής χελιών μερικής ανακυκλοφορίας (PRAS), και στη συνέχεια συμβάλλοντας στη μετάβαση της εταιρείας στην εκτροφή οξυρρύγχου.

Με την έναρξη εκτροφής οξυρρύγχου, ο κ. Μίντσιος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της πρώτης επιτυχημένης μονάδας παραγωγής χαβιαριού στην Ελλάδα.

«Είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω στον χώρο της υδατοκαλλιέργειας και υπερήφανος που αποτελώ μέρος μιας εξαιρετικής ομάδας με δέσμευση για την πρόοδο και τη βελτίωση του κλάδου», εξήγησε ο κος Μίντσιος. «Η υδατοκαλλιέργεια προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για δημιουργική σκέψη και επίλυση σύνθετων προβλημάτων.»

Στο νέο του ρόλο, ο κ. Μίντσιος θα συνεργάζεται στενά με μονάδες εκτροφής σε όλη τη Μεσόγειο, με στόχο την κατανόηση των προκλήσεών τους και την παροχή καινοτόμων, εξατομικευμένων λύσεων από την Innovasea. Διαδέχεται τον Diogo Thomaz, ο οποίος θα αναλάβει νέο ρόλο εντός της εταιρείας, εστιάζοντας σε άλλες στρατηγικές πρωτοβουλίες. «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους παραγωγούς τα εργαλεία, τις λύσεις και τα δεδομένα που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία τους», πρόσθεσε ο κ. Μίντσιος. «Συνδυάζοντας την τεχνολογική καινοτομία με την εμπειρία του κλάδου, μπορούμε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να δημιουργήσουν πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές μονάδες, βελτιώνοντας παράλληλα το οικολογικό τους αποτύπωμα.

Ανυπομονώ να συνεχίσω την παράδοση της Innovasea στην Έρευνα και Ανάπτυξη, μέσα από συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της περιοχής που μοιράζονται το όραμά μας για βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια.»

Ο κ. Μίντσιος είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος MBA από το University of Strathclyde.

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