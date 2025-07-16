Κουμουτσάκος (UNESCO): Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Στο ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα αναφέρθηκε την Τετάρτη (16/7) μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα ο Γιώργος Κουμουτσάκος, επικεφαλής και μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO.

Ο κ. Κουμουτσάκος δήλωσε «ρεαλιστικά αισιόδοξος για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα», συμπληρώνοντας πως βασίζει αυτή την αισιοδοξία στο γεγονός ότι «αυξάνεται το κύρος της χώρας μας και ενισχύεται η αξιοπιστία μας».

Ακόμα συμπλήρωσε «Όσο αυξάνεται και βαθαίνει το κύρος μας σε αυτόν τον καθ’ ύλην αρμόδιο για τον πολιτισμό κτλ, τόσο τα λεγόμενα της χώρας αποκτούν βαρύτητα. Και πρέπει να σας πω ότι εδώ η αρμόδια επιτροπή που ασχολείται με την επιστροφή και την επανένωση καλλιτεχνικών αγαθών, πολιτιστικών αγαθών στις χώρες στις χώρες προέλευσης, είχε πάρει 17 – 0, ήταν, δηλαδή οι τοποθετήσεις των κρατών υπέρ της ελληνικής άποψης και μηδέν υπέρ της βρετανικής. Επομένως, το να αυξάνεται το κύρος μας στηνUNESCO μας καθιστά πολύ αξιόπιστους όταν εγείρουμε και μάλιστα σωστά, το δίκαιο αίτημά μας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Είμαι λοιπόν, ρεαλιστικά αισιόδοξος (για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα) και δεν το λέω απλώς και μόνο για να δηλώσω μια αισιοδοξία. Το λέω διότι βλέπω ότι διαμορφώνεται πια, μια κρίσιμη μάζα θετικών εξελίξεων που μας επιτρέπει να είμαστε ρεαλιστικά αισιόδοξοι (…)».

Αναφορικά τώρα με τον επικεφαλής του κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ και τη δήλωση που είχε κάνει πρόσφατα ότι «Αν τα Γλυπτά του Παρθενώνα είχαν μείνει στην Αθήνα, θα είχαν χαθεί» ο κ. Κουμουτσάκος επισήμανε «Είναι ρηχά εντυπωσιακός ο κ. Φάρατζ».