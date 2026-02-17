ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
WWF: Προβληματική και βαθιά αντιφατική η συμφωνία για τις εξορύξεις
Περιβάλλον
12:12 - 17 Φεβ 2026

WWF: Προβληματική και βαθιά αντιφατική η συμφωνία για τις εξορύξεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το 20% της θαλάσσιας επικράτειας της χώρας παραδίδεται σε πετρελαϊκές εταιρείες, σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο Δημήτρης Καραβέλλας, Γενικός Διευθυντής, WWF Ελλάς.

Αναλυτικά η δήλωση:

«Η απόφαση της κυβέρνησης να υπογράψει, μάλιστα σε πανηγυρικό κλίμα στο Μέγαρο Μαξίμου, νέα συμβόλαια εξόρυξης υδρογονανθράκων με πετρελαϊκούς κολοσσούς, είναι βαθιά αντιφατική και προβληματική.

Την ώρα που δηλώνει στήριξη στην καθαρή ενέργεια και θεσμοθετεί θαλάσσια πάρκα, προωθεί με πρωτοφανή επιμονή τις εξορύξεις, δεσμεύοντας – όπως ο ίδιος ο πρωθυπουργός υπερήφανα ανέφερε – 96.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιας έκτασης σε συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης. Για μια χώρα, της οποίας η ιστορία, η ταυτότητα και η οικονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη θάλασσα, το γεγονός ότι το 20% των θαλασσών μας παραχωρείται για εξορύξεις, είναι μια επιλογή με βαρύτατο συμβολισμό και ουσιαστικό κόστος.

Σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση αποτελεί ζήτημα ασφάλειας, σταθερότητας και επιβίωσης, η απάντηση δεν μπορεί να είναι ένα εκτεταμένο πρόγραμμα νέων εξορύξεων. Η χώρα κινδυνεύει να σταθεί στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Στις επόμενες γενιές αξίζει ένα μέλλον πιο βιώσιμο, πιο ασφαλές και πιο υγιές από αυτό που υπογράφηκε χθες”.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/02/2026 - 12:19
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΙΕΛΚΑ: Φθηνότερο το καλάθι στην Ελλάδα, αλλά με τον δεύτερο υψηλότερο ΦΠΑ στην Ευρώπη
Οικονομία

ΙΕΛΚΑ: Φθηνότερο το καλάθι στην Ελλάδα, αλλά με τον δεύτερο υψηλότερο ΦΠΑ στην Ευρώπη

ΣΥΡΙΖΑ για Chevron: Κυβερνητική επιχείρηση προπαγάνδας – «Καμπανάκι» για τη στελέχωση αρμοδίων υπηρεσιών
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για Chevron: Κυβερνητική επιχείρηση προπαγάνδας – «Καμπανάκι» για τη στελέχωση αρμοδίων υπηρεσιών

Υδρογονάνθρακες - Chevron: Τι παίρνει το Δημόσιο; Οι επενδύσεις και οι γεωπολιτικές προεκτάσεις
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Υδρογονάνθρακες - Chevron: Τι παίρνει το Δημόσιο; Οι επενδύσεις και οι γεωπολιτικές προεκτάσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στον αστερισμό των εξορύξεων η Ελλάδα: H υψηλή απόδοση, το χρονοδιάγραμμα και το ρίσκο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στον αστερισμό των εξορύξεων η Ελλάδα: H υψηλή απόδοση, το χρονοδιάγραμμα και το ρίσκο

Block 2: Επιτάχυνση και νέα ορόσημα στις έρευνες υδρογονανθράκων
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Block 2: Επιτάχυνση και νέα ορόσημα στις έρευνες υδρογονανθράκων

Παπασταύρου σε Σαμαρά: Δεν εκχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα - Μην αδικείτε τον εαυτό σας
Πολιτική

Παπασταύρου σε Σαμαρά: Δεν εκχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα - Μην αδικείτε τον εαυτό σας

Γιαζιτζόγλου (ΣΜΕ): Μήνυμα για μέτρα στήριξης της εξορυκτικής δραστηριότητας
ΜΕΤΑΛΛΑ

Γιαζιτζόγλου (ΣΜΕ): Μήνυμα για μέτρα στήριξης της εξορυκτικής δραστηριότητας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 15:15

Αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: «Βουτιά» έως 6% σε πετρέλαιο και αέριο – Άνοδος για μέταλλα

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 15:01

Η εβδομαδιαία ανάρτηση που μοιάζει πλέον με αγγαρεία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 14:52

ΤτΕ: Άλμα 64,3% των ταξιδιωτικών εισπράξεων το α' τρίμηνο του 2026

Νομίσματα
25/05/2026 - 14:52

Σταθεροποίηση στα crypto με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή – Πέριξ των $77.000 το Bitcoin

Οικονομία
25/05/2026 - 14:37

Εγκρίθηκε η τρίτη θητεία Στουρνάρα: Μήνυμα στις τράπεζες για στήριξη της οικονομίας

Πολιτική
25/05/2026 - 14:18

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Γεωργόπουλος με μήνυμα συστράτευσης με Τσίπρα - Η καρδιά προηγείται

Ειδήσεις
25/05/2026 - 14:10

Reuters: Τραμπ και Γουόρς σε κοινή τροχιά «υψηλού ρίσκου» για οικονομία και ύφεση

Ειδήσεις
25/05/2026 - 14:07

Πάπας Λέων: Ηχηρές προειδοποιήσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη - Γιατί τη συγκρίνει με τον «Πύργο της Βαβέλ»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/05/2026 - 13:55

Eurobank: Έξι νέες δράσεις για το δημογραφικό στον Έβρο – Αιχμή το οικιστικό συγκρότημα Ορεστιάδας

Αναλύσεις
25/05/2026 - 13:50

Santander: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ & Τιμή-στόχος στα 53€, με περιθώριο ανόδου 30%

Ακίνητα
25/05/2026 - 13:49

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)

Πολιτική
25/05/2026 - 13:42

Ασλανίδης για κόμμα Καρυστιανού: Εμείς δεν κάναμε τον Σύλλογο για προσωπικές φιλοδοξίες

Πολιτική
25/05/2026 - 13:32

Τσουκαλάς: Δεν είναι της στιγμής πρόταση δυσπιστίας - Το ΠΑΣΟΚ είναι το πραγματικό αντίβαρο

Πολιτική
25/05/2026 - 13:20

Μαρινάκης: Θα απαντήσουμε όταν λάβουμε την επιστολή Κοβέσι – Καμία έκπτωση σε κυριαρχικά δικαιώματα

Magazino
25/05/2026 - 13:18

Κάννες 2026: Ο Χρυσός Φοίνικας στο Fjord του Cristian Mungiu - Όλα τα βραβεία

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 13:18

Πονηριές

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 13:15

MEGA BROKERS: Ο μεγαλύτερος Πράκτορας της αγοράς με κύκλο εργασιών 19,1 εκατ. ευρώ το 2025

Ειδήσεις
25/05/2026 - 13:13

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 13 κατηγορούμενοι στις Σέρρες – Φυλάκιση 5 έως 26 μήνες με αναστολή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
25/05/2026 - 13:08

Η «Συντροφιά» του Μπαρτζώκα

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 13:04

Μια θλιβερή και αντιφατική παρακαταθήκη

Ναυτιλία
25/05/2026 - 13:03

Ξενοκώστας: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ναυπηγικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου

Ειδήσεις
25/05/2026 - 12:51

FAO: Το Ορμούζ «φέρνει» πιο κοντά την επισιτιστική κρίση - Επάρκεια για μόλις 6-12 μήνες

Τεχνολογία
25/05/2026 - 12:45

EY: Αυξάνεται η υιοθέτηση της αυτόνομης Τεχνητής Νοημοσύνης, παρά τις ανησυχίες

Πολιτική
25/05/2026 - 12:38

Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και τη γαλάζια οικονομία

Ναυτιλία
25/05/2026 - 12:36

Κικίλιας: 51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία - Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας

Πολιτική
25/05/2026 - 12:30

Η Μιλένα Αποστολάκη «πιέζει» τον Άρειο Πάγο για τους δανειολήπτες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 12:28

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι ΑΠΕ ρίχνουν τη χονδρική, αλλά όχι τους λογαριασμούς

Ειδήσεις
25/05/2026 - 12:26

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου εισηγείται αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου

Πολιτική
25/05/2026 - 12:24

Γεωργιάδης: «Η ΝΔ θα κριθεί από το έργο της» – Αιχμές για Τσίπρα, Κοβέσι & συνεργασίες

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 12:16

Καφούνης: Ακόμη ένα δύσκολο τρίμηνο για το εμπόριο – Επείγουν μέτρα στήριξης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ