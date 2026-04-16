Στον αστερισμό των εξορύξεων η Ελλάδα: H υψηλή απόδοση, το χρονοδιάγραμμα και το ρίσκο

Στην τελική ευθεία εισέρχεται το ελληνικό πρόγραμμα ερευνών υδρογονανθράκων, μετά την υπογραφή της σύμβασης γεώτρησης για το Block 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο, μια εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για την πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση στη χώρα έπειτα από 40 χρόνια.

"Σήμα" για τη μετάβαση αυτή σε μια φάση που τα λόγια δίνουν θέση στην πράξη, είναι η σύμβαση που υπεγράφη την Τετάρτη του Πάσχα μεταξύ της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy και της σουηδικής Stena Drilling, σε εκδήλωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας και διπλωματικών εκπροσώπων.

Σε σχέση, δε, με τα χαρακτηριστικά του κοιτάσματος αναφέρεται ότι ενδέχεται να φτάνει τα 270 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, μέγεθος ιδιαίτερα σημαντικό αν συγκριθεί με την ετήσια κατανάλωση της Ελλάδας (6–7 δισ. κ.μ.).

Γι' αυτό άλλωστε, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, χαρακτήρισε την εξέλιξη «ιστορική», τονίζοντας ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι ενδείξεις και υπάρξει εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, η Ελλάδα θα ενισχύσει σημαντικά την ενεργειακή της ασφάλεια και τη γεωπολιτική της θέση, ενώ θα προκύψουν αυξημένα δημόσια έσοδα, νέες θέσεις εργασίας και μεταφορά τεχνογνωσίας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το χρονοδιάγραμμα

Η ερευνητική γεώτρηση στον στόχο «Αίσωπος 1» αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2027, με πιθανό διάστημα έναρξης μεταξύ 14 και 24 Φεβρουαρίου. Η διάρκεια της γεώτρησης εκτιμάται σε περίπου 60 ημέρες, ενώ το κόστος υπολογίζεται στα 70–80 εκατ. δολάρια.

Η γεώτρηση θα φτάσει σε βάθος 4.622 μέτρων και θα πραγματοποιηθεί με το γεωτρύπανο «Stena DrillMAX», ένα πλοίο 6ης γενιάς, ικανό να επιχειρεί σε υπερβαθέα ύδατα έως 3.000 μέτρα και να εκτελεί γεωτρήσεις σε βάθη άνω των 10 χιλιομέτρων.

Το έργο αφορά γεωλογική δομή έκτασης περίπου 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η πιθανότητα επιτυχίας εκτιμάται στο 16%, ποσοστό που θεωρείται σχετικά υψηλό για υπεράκτιες έρευνες.

Προηγουμένως, θα κατατεθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έως τις 15 Ιουνίου 2026, με στόχο την έγκρισή της έως τα μέσα Νοεμβρίου του ίδιου έτους, ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα της γεώτρησης.

Όπως ανέφερε, χαρακτηριστικά, χθες ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean Μαθιός Ρήγας, μιλώντας για τα βασικά χρονικά ορόσημα μέχρι τη γεώτρηση το εκτιμώμενο κοίτασμα είναι 270 δισ. κυβικά μέτρα αρκετά μεγάλο αν αναλογιστεί κανείς ότι η σημερινή κατανάλωση της Ελλάδας κυμαίνεται μεταξύ 6-7 δισ. κυβικών μέτρων το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι ένα τέτοιο κοίτασμα θα μπορούσε θεωρητικά να καλύψει τις ανάγκες της χώρας για σχεδόν 40 χρόνια, αλλάζοντας πλήρως τα δεδομένα ενεργειακής ασφάλειας.

«Είναι μια τεράστια ανεξερεύνητη γεωλογική ζώνη και η πιθανότητα επιτυχίας είναι 16%, που θεωρείται σχετικά υψηλή στον τομέα των γεωτρήσεων», πρόσθεσε ο κ. Ρήγας.

«Με την Stena Drilling έχουμε εκτελέσει με απόλυτη επιτυχία, απόλυτη ασφάλεια και απόλυτο σεβασμό στα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα 10 γεωτρήσεις σε νερά με υπερδιπλάσια βάθη σε σχέση με αυτά που θα δουλέψουμε στο Βορειοδυτικό Ιόνιο. Είμαστε συνεπώς βέβαιοι ότι η πρώτη ερευνητική θαλάσσια γεώτρηση στην χώρα μας έπειτα από 40 χρόνια θα πραγματοποιηθεί με τις βέλτιστες συνθήκες και προϋποθέσεις» είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean προσθέτοντας ότι η συνολική επένδυση της τάξης των 70 εκατ. ευρώ θα δώσει σημαντική πνοή εργασίας σε ελληνικές εταιρείες σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Να σημειωθεί ότι η γειτνίαση του «μπλοκ 2» με την ιταλική ΑΟΖ έχει δώσει ενδείξεις με βάση 3D σεισμικές έρευνες, για μια ενιαία δομή κοιτάσματος που φτάνει μέχρι την ιταλική περιοχή. Γιαυτό, μάλιστα, η Energean έχει υποβάλει αίτημα εκπροσωπώντας την κοινοπραξία για διεξαγωγή έρευνας στην αντίστοιχη περιοχή.

Η ExxonMobil

«Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας προς τους εταίρους μας, προς τον ελληνικό λαό και προς την κυβέρνηση», ανέφερε σε μήνυμα του ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil Τζον ‘Αρντιλ , ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης επεσήμανε ότι «μια ανακάλυψη υδρογονανθράκων, είτε φυσικού αερίου είτε πετρελαίου, έχει από μόνης μια μεγάλη σημασία, πόσο δε μάλλον αν αυτό το πολλαπλασιάσεις και με άλλες πιθανές ευκαιρίες για να εξερευνήσεις και να βρεις κοιτάσματα, τα οποία τα κάνουμε με συνεργάτες οι οποίοι είναι κορυφαίοι στον κόσμο. Η ExxonMobil, η Chevron είναι εταιρείες οι οποίες μπορούν να προσθέσουν πάρα πολύ μεγάλη αξία στην Ελλάδα. Είτε βρούμε είτε δεν βρούμε κάτι. Η αξία είναι δεδομένη».

Το επόμενο βήμα

Πάντως. απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση στο περιθώριο της τελετής υπογραφής της σύμβασης στο ΥΠΕΝ, ο CEO της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, τόνισε: «Η συμφωνία δέσμευσης του γεωτρύπανου για τον Φεβρουάριο του 2027 είναι το επόμενο βήμα στην υλοποίηση του απαιτητικού χρονοδιαγράμματος στο οποίο δεσμεύτηκαν όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και οι δημόσιοι φορείς.

Για εμάς ως HELLENiQ ENERGY, η γρήγορη πρόοδος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης επηρεάζουν την αξιολόγηση και των υπολοίπων blocks όπου διαθέτουμε δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα.

Η ανακάλυψη και αξιοποίηση εγχώριων πηγών ενεργείας, μπορεί να προσθέσει σημαντική αξία στην ελληνική οικονομία και να ενισχύσει τον ρόλο της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής. Είναι στόχοι που πρέπει να διατηρήσουμε τόσο σε εταιρικό αλλά και εθνικό επίπεδο, αξιοποιώντας όσο μπορούμε και τη τεχνογνωσία και εμπειρία των εταίρων μας.»

Η σημασία της επένδυσης

Η συνολική επένδυση εκτιμάται περίπου στα 70 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την απασχόληση και τη δραστηριότητα ελληνικών επιχειρήσεων σε πολλούς κλάδους.

Παράλληλα, η εξέλιξη της γεώτρησης θα επηρεάσει την αξιολόγηση και άλλων περιοχών όπου η κοινοπραξία διαθέτει δικαιώματα έρευνας, καθιστώντας το έργο κομβικό για το σύνολο του ελληνικού προγράμματος υδρογονανθράκων.

Διεθνείς διαστάσεις

Το Block 2 εφάπτεται της ιταλικής ΑΟΖ και μέρος της γεωλογικής δομής εκτείνεται εντός ιταλικής επικράτειας. Για τον λόγο αυτό, έχει υποβληθεί αίτημα προς τις ιταλικές αρχές για παραχώρηση της αντίστοιχης περιοχής, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει απάντηση.

Σε διεθνές επίπεδο, πάντως, το έργο αναδεικνύει τη συνεργασία μεταξύ αμερικανικών, ελληνικών και σουηδικών εταιρειών, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο και αξιόπιστου εταίρου στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Χαρακτηριστικά, στην δική της τοποθέτηση η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανέφερε ότι η συνεργασία μεταξύ των εταιριών που συμμετέχουν στο εγχείρημα φέρνει κοντά την αμερικανική καινοτομία, την ελληνική τεχνογνωσία και τη σουηδική τεχνολογία. « Η σημερινή συμφωνία αντανακλά την κοινή μας δέσμευση για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού τώρα και στο μέλλον. Η στενή μας συνεργασία αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στην οικονομική πορεία της Ελλάδας, εμπιστοσύνη στο ρυθμιστικό πλαίσιο διαφάνειας που έχει διαμορφώσει η Ελλάδα, και εμπιστοσύνη στους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ αμερικανικών και ελληνικών επιχειρήσεων. Η συμφωνία αυτή για γεωτρήσεις αναδεικνύει τις ευκαιρίες που προσφέρει η περιοχή και ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου ενεργειακού εταίρου και πυλώνα σταθερότητας. Η σημερινή υπογραφή δεν αποτελεί το τέλος μιας διαδικασίας. Είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου – ενός κεφαλαίου που χαρακτηρίζεται από στενότερη συνεργασία, μεγαλύτερη φιλοδοξία, και απτά αποτελέσματα».

Στην πρόοδο της Ελλάδας με την σταθεροποίηση της οικονομίας της , τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, την ανάδειξη της σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας και σε ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο πρέσβης της Σουηδίας, Χάκαν ‘Εμσγκαντ.