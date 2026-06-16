Ορυκτά: Γιατί ο εξορυκτικός κλάδος είναι πυλώνας για την ελληνική οικονομία

Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος εξακολούθησε και το 2025 να αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς και εξωστρεφείς παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία των ορυκτών πρώτων υλών για τη βιομηχανική ανάπτυξη, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία σε κρίσιμες πρώτες ύλες.

Το 2025 ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος διατήρησε τη στρατηγική του σημασία, με αύξηση της συνολικής παραγωγής και διατήρηση της εξωστρεφούς του φυσιογνωμίας, παρά τη συνεχιζόμενη πτώση της λιγνιτικής δραστηριότητας λόγω απολιγνιτοποίησης.

Στα βιομηχανικά ορυκτά, η παραγωγή μπεντονίτη και περλίτη παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με σημαντική συμμετοχή κατεργασμένων προϊόντων και σχεδόν πλήρη εξαγωγικό προσανατολισμό.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να κατατάσσεται 1η στην ΕΕ στην παραγωγή περλίτη και μπεντονίτη, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο στη διεθνή αγορά βιομηχανικών ορυκτών.

Στα μεταλλευτικά προϊόντα, σημειώθηκαν υψηλές παραγωγές σε χρυσοφόρο πυρίτη, ψευδάργυρο και αργυρούχο μόλυβδο, με το σύνολο των πωλήσεων να αφορά εξαγωγές, ενισχύοντας την εισροή συναλλάγματος και τη συμβολή του κλάδου στο εμπορικό ισοζύγιο. Αντίστοιχα, διατηρήθηκε σταθερή η παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα σε εξειδικευμένα βιομηχανικά προϊόντα, με σημαντική εξαγωγική κατεύθυνση.

Παρά τη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής σε σχέση με προηγούμενα έτη, ο λιγνίτης εξακολουθεί να διαδραματίζει ρόλο εφεδρικής ισχύος και ενεργειακής ασφάλειας.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο έντυπο του απολογισμού του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων που επιμελήθηκε η Υπεύθυνη Πολιτικής του Συνδέσμου κ Κυριακή Τσίχλα

Σε επίπεδο επιχειρήσεων, ο συνολικός κύκλος εργασιών μεγάλου μέρους των μελών του ΣΜΕ ενισχύθηκε, αντανακλώντας την αυξημένη ζήτηση σε υλικά υποδομών, τσιμέντο, βιομηχανικά ορυκτά και παραγόμενα συμπυκνώματα μετάλλων. Η αναπτυξιακή αυτή δυναμική συνδέεται με μεγάλα έργα υποδομής, την ανοδική πορεία των αδρανών υλικών και τη σταθερή ζήτηση για κρίσιμες πρώτες ύλες στην ευρωπαϊκή αγορά.

Συνολικά, το 2025 χαρακτηρίστηκε από:

υψηλά επίπεδα παραγωγής βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων,

ισχυρή εξαγωγική κατεύθυνση, ιδίως σε κατεργασμένα προϊόντα,

ενίσχυση του κύκλου εργασιών βασικών επιχειρήσεων του κλάδου,

σταδιακή προσαρμογή στην ενεργειακή μετάβαση με μείωση του λιγνίτη, αλλά διατήρηση του ρόλου του στην ασφάλεια εφοδιασμού.

Στα βιομηχανικά ορυκτά η εικόνα είναι μεικτή, κάποια υλικά όπως περλίτης και μπετονίτης εμφανίζουν καλύτερα αποτελέσματα το 2025 έναντι του 2024. Τα προϊόντα ασβεστίτη επίσης έχουν καλή πορεία το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Στον ατταπουλγίτη υπάρχει μικρή κάμψη στις πωλήσεις από μικρές μεταβολές στην παγκόσμια αγορά που αφορούν τη χρήση του υλικού. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα με τις τελευταίες απαιτήσεις σε σχέση με τα δελτία διακίνησης των υλικών.

Σε ό,τι αφορά τον λιγνίτη συνεχίζεται η έντονη προσπάθεια απολιγνιτοποίησης και η επιστροφή στο δημόσιο αποκατεστημένων εκτάσεων για περαιτέρω αξιοποίηση.