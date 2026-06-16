ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ορυκτά: Γιατί ο εξορυκτικός κλάδος είναι πυλώνας για την ελληνική οικονομία
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
10:24 - 16 Ιουν 2026

Ορυκτά: Γιατί ο εξορυκτικός κλάδος είναι πυλώνας για την ελληνική οικονομία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος εξακολούθησε και το 2025 να αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς και εξωστρεφείς παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία των ορυκτών πρώτων υλών για τη βιομηχανική ανάπτυξη, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία σε κρίσιμες πρώτες ύλες.  

Το 2025 ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος διατήρησε τη στρατηγική του σημασία, με αύξηση της συνολικής παραγωγής και διατήρηση της εξωστρεφούς του φυσιογνωμίας, παρά τη συνεχιζόμενη πτώση της λιγνιτικής δραστηριότητας λόγω απολιγνιτοποίησης.

Στα βιομηχανικά ορυκτά, η παραγωγή μπεντονίτη και περλίτη παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με σημαντική συμμετοχή κατεργασμένων προϊόντων και σχεδόν πλήρη εξαγωγικό προσανατολισμό.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να κατατάσσεται 1η στην ΕΕ στην παραγωγή περλίτη και μπεντονίτη, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο στη διεθνή αγορά βιομηχανικών ορυκτών.

Στα μεταλλευτικά προϊόντα, σημειώθηκαν υψηλές παραγωγές σε χρυσοφόρο πυρίτη, ψευδάργυρο και αργυρούχο μόλυβδο, με το σύνολο των πωλήσεων να αφορά εξαγωγές, ενισχύοντας την εισροή συναλλάγματος και τη συμβολή του κλάδου στο εμπορικό ισοζύγιο. Αντίστοιχα, διατηρήθηκε σταθερή η παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα σε εξειδικευμένα βιομηχανικά προϊόντα, με σημαντική εξαγωγική κατεύθυνση.

Παρά τη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής σε σχέση με προηγούμενα έτη, ο λιγνίτης εξακολουθεί να διαδραματίζει ρόλο εφεδρικής ισχύος και ενεργειακής ασφάλειας.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο έντυπο του απολογισμού του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων που επιμελήθηκε η Υπεύθυνη Πολιτικής του Συνδέσμου κ Κυριακή Τσίχλα

Σε επίπεδο επιχειρήσεων, ο συνολικός κύκλος εργασιών μεγάλου μέρους των μελών του ΣΜΕ ενισχύθηκε, αντανακλώντας την αυξημένη ζήτηση σε υλικά υποδομών, τσιμέντο, βιομηχανικά ορυκτά και παραγόμενα συμπυκνώματα μετάλλων. Η αναπτυξιακή αυτή δυναμική συνδέεται με μεγάλα έργα υποδομής, την ανοδική πορεία των αδρανών υλικών και τη σταθερή ζήτηση για κρίσιμες πρώτες ύλες στην ευρωπαϊκή αγορά.

Συνολικά, το 2025 χαρακτηρίστηκε από:

  • υψηλά επίπεδα παραγωγής βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων,
  • ισχυρή εξαγωγική κατεύθυνση, ιδίως σε κατεργασμένα προϊόντα,
  • ενίσχυση του κύκλου εργασιών βασικών επιχειρήσεων του κλάδου,
  • σταδιακή προσαρμογή στην ενεργειακή μετάβαση με μείωση του λιγνίτη, αλλά διατήρηση του ρόλου του στην ασφάλεια εφοδιασμού.

Στα βιομηχανικά ορυκτά η εικόνα είναι μεικτή, κάποια υλικά όπως περλίτης και μπετονίτης εμφανίζουν καλύτερα αποτελέσματα το 2025 έναντι του 2024. Τα προϊόντα ασβεστίτη επίσης έχουν καλή πορεία το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Στον ατταπουλγίτη υπάρχει μικρή κάμψη στις πωλήσεις από μικρές μεταβολές στην παγκόσμια αγορά που αφορούν τη χρήση του υλικού. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα με τις τελευταίες απαιτήσεις σε σχέση με τα δελτία διακίνησης των υλικών.

Σε ό,τι αφορά τον λιγνίτη συνεχίζεται η έντονη προσπάθεια απολιγνιτοποίησης και η επιστροφή στο δημόσιο αποκατεστημένων εκτάσεων για περαιτέρω αξιοποίηση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: «Βουτιά» έως 6% στο πετρέλαιο – Άνοδος στα μέταλλα
Εμπορεύματα

Αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: «Βουτιά» έως 6% στο πετρέλαιο – Άνοδος στα μέταλλα

Κατρακύλα στα πολύτιμα μέταλλα: Βουτιά σε χρυσό και ασήμι υπό τον φόβο πληθωριστικού σοκ
Εμπορεύματα

Κατρακύλα στα πολύτιμα μέταλλα: Βουτιά σε χρυσό και ασήμι υπό τον φόβο πληθωριστικού σοκ

UBS: «Ψαλιδίζει» τις προβλέψεις για το ασήμι έως το 2027 λόγω πεσμένης ζήτησης
Εμπορεύματα

UBS: «Ψαλιδίζει» τις προβλέψεις για το ασήμι έως το 2027 λόγω πεσμένης ζήτησης

Στον αστερισμό των εξορύξεων η Ελλάδα: H υψηλή απόδοση, το χρονοδιάγραμμα και το ρίσκο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στον αστερισμό των εξορύξεων η Ελλάδα: H υψηλή απόδοση, το χρονοδιάγραμμα και το ρίσκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 10:24

ΑΔΜΗΕ: Στην αφετηρία η ΑΜΚ - Επενδυση 70 εκατ. από την Capital World Investors

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
16/06/2026 - 10:24

Ορυκτά: Γιατί ο εξορυκτικός κλάδος είναι πυλώνας για την ελληνική οικονομία

Αναλύσεις
16/06/2026 - 10:19

Χρηματιστήριο: Στις 2500 μονάδες ο επόμενος άθλος στο σενάριο συνέχισης της ανοδικής κίνησης

Οικονομία
16/06/2026 - 10:03

Στο δημοσιονομικό «ζύγι» οι νέες παροχές - Ο χώρος και το «αυστηρό» σκάνερ των Βρυξελλών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/06/2026 - 09:58

Mustang Mach-E: Στο ρυθμό της ηλεκτροκίνησης

Σχόλια Αγοράς
16/06/2026 - 09:54

Χρηματιστήριο: «Βλέπει» την ετήσια αντίσταση των 2570 μονάδων - Οι τελευταίες πληροφορίες για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 09:18

Πυρηνική ενέργεια: Οι πιθανές περιοχές για τη χωροθέτηση αντιδραστήρων στην Ελλάδα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 08:53

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο από το 1995

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/06/2026 - 08:51

Ε.Β.Ε.Π.: «Ευχής έργον» για την ελληνική οικονομία και το εμπόριο η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/06/2026 - 08:44

Τράπεζα Χανίων: Βήματα και ζυμώσεις για την επόμενη μέρα - Δύο υποψήφιοι επενδυτές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16/06/2026 - 08:14

Τουρισμός: «Βαθιά ανάσα» από την εύθραυστη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Ειδήσεις
16/06/2026 - 07:59

Συντριβή B-52 στην Αεροπορική Βάση Edwards της Καλιφόρνιας: 8 μέλη του πληρώματος νεκρά

Ειδήσεις
16/06/2026 - 07:54

Το Ισραήλ σε... συναγερμό για τη συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν - Υπό πίεση ο Νετανιάχου

Magazino
16/06/2026 - 07:00

Olympia Dialogues: Η ανανέωση της Ευρώπης και ο καθοριστικός ρόλος που έχει να διαδραματίσει η Ελλάδα

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:45

Ουγγαρία: Συνταγματικό «φρένο» στον Όρμπαν – Νέα αναθεώρηση με όριο 8 ετών στις θητείες πρωθυπουργού

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 23:31

Wall: Ιστορικό υψηλό για Dow και ράλι S&P και Nasdaq – Βουτιά στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:20

CNN: «Πολιτική δίωξη» καταγγέλλει ο Γκάβιν Νιούσομ – Στο στόχαστρο και η οικογένειά του

Πολιτική
15/06/2026 - 23:10

Τσίπρας από Κοκκινιά: Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση - Σύντομα θα γίνουμε και κυβέρνηση

Επιχειρήσεις
15/06/2026 - 23:06

SAFRAN και THEON ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ταχύτερη επιχειρησιακή αξιοποίηση ηλεκτροπτικών λύσεων για drones

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:00

Η τοποθέτηση Νετανιάχου για συμφωνία με Ιράν: «Υπάρχουν φορές που διαφωνούμε με τον Τραμπ»

Πολιτική
15/06/2026 - 22:45

Ο Σκέρτσος απαντά στο Ινστιτούτο Τσίπρα: Το δις (και τρις) εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 22:30

Prodea: 1,4 εκατ. μετοχές πούλησε ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου

Εργασιακά
15/06/2026 - 22:15

Aπεργιακή κινητοποίηση στον τουρισμό και την εστίαση στις 24 Ιουνίου

Magazino
15/06/2026 - 22:00

Η PLAYMOBIL γιορτάζει τα 80ά γενέθλια της VESPA

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:57

Δράμα: Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία – Αστυνομικός σκότωσε την σύζυγο του και αυτοκτόνησε

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 21:45

Νέα εποχή για τα δικαιώματα αεροπορικών επιβατών στην ΕΕ: Τι αλλάζει σε αποζημιώσεις, καθυστερήσεις και χρεώσεις

Magazino
15/06/2026 - 21:30

Έρευνα: Η ακτινογραφία του Έλληνα αναγνώστη & η νέα τάση των audiobooks

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:08

Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά

Magazino
15/06/2026 - 21:00

Το παράδοξο της αυστηρής ανατροφής: Πώς οι σκληρές τιμωρίες «εκπαιδεύουν» τα παιδιά να λένε ψέματα

Οικονομία
15/06/2026 - 20:37

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13η σύνταξη και 13ος μισθός στους δημόσιους υπάλληλους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ