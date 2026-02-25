Chios Climate Chance: 8.694 Χιώτες αναδείχθηκαν σε Κλιματικούς Πρεσβευτές

Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, 8.694 Χιώτες, από παιδιά 4 ετών έως ηλικιωμένους 96 ετών εκπαιδεύτηκαν μέσα από τα εργαλεία του CCC και αναδείχθηκαν σε Κλιματικούς Πρεσβευτές. Μαθητές, νέοι, γονείς, επαγγελματίες, σύλλογοι, τοπικοί φορείς, ΚΑΠΗ και χωριά συμμετείχαν ισότιμα, χωρίς αποκλεισμούς, αποδεικνύοντας ότι η κλιματική δράση αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Το μήνυμα της Χίου ταξίδεψε μακριά από τα όρια του νησιού: 99.307 άνθρωποι ενημερώθηκαν συνολικά, μεταφέροντας το μήνυμα της τοπικής δράσης σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Το έργο ξεκίνησε με έναν απλό αλλά ουσιαστικό στόχο: να ακουστεί πρώτα η ίδια η κοινωνία της Χίου. Μέσα από έρευνα κοινής γνώμης, ερωτηματολόγια (500 ερωτηθέντες), 11 ομάδες εστίασης (117 συμμετέχοντες/ουσες), ανοιχτές συζητήσεις και εργαστήρια, ώστε να καταγραφθούν εμπειρίες, ανησυχίες και παρατηρήσεις των κατοίκων για τις κλιματικές αλλαγές που ήδη βιώνουν στον τόπο τους. Αυτή η γνώση αποτέλεσε τη βάση σχεδιασμού του έργου, εξασφαλίζοντας ότι κάθε δράση έχει ουσιαστικό νόημα, τοπική αξία και κοινωνική αποδοχή. Ακόμα και το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας διαμορφώθηκε από τους ίδιους τους κατοίκους «Έχουμε δύναμη, εργαλεία και επίγνωση. Μένει η απόφαση».

Μέσα από 150 δράσεις που εντάχθηκαν στην καθημερινότητα: σχολεία, χωριά, παραλίες, καφέ, φεστιβάλ, δημόσιοι χώροι και τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γνώση έπαψε να είναι αφηρημένη. Ακόμη και τα τοπικά λεωφορεία μετατράπηκαν σε κινούμενα μέσα ενημέρωσης, ενώ ο εξωτερικός τοίχος του Δημαρχείου μετατράπηκε σε καμβά ευαισθητοποίησης, καθιστώντας το μήνυμα ορατό, κατανοητό και προσβάσιμο σε όλους.

Κεντρικό ρόλο αποτέλεσε η ψηφιακή εργαλειοθήκη (Toolkit), η οποία διατίθεται δωρεάν και έχει αναπτυχθεί με λογική microlearning. Με απλές, σύντομες ενότητες, εικόνες, βίντεο, αξιόπιστα δεδομένα, συμβουλές για δημόσια ομιλία και έτοιμο υλικό δράσης, το Toolkit δίνει τη δυνατότητα να σε κάθε πολίτη, στον δικό του χρόνο να μαθαίνουν, να εκπαιδεύουν και να οργανώνουν παρεμβάσεις. Tο 96% δήλωσε ότι άλλαξε τουλάχιστον μία καθημερινή συνήθεια, επιβεβαιώνοντας ότι η κατανόηση μπορεί να μετατραπεί σε δράση.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε Χιώτη και Χιώτισσα που συμμετείχε: μαθητές και μαθήτριες, γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, συλλόγους, τοπικούς φορείς και ανθρώπους κάθε ηλικίας, και στους 24 τοπικούς φορείς που υποστήριξαν το έργο.

Το Chios Climate Chance ολοκληρώθηκε ως πιλότος, αλλά δεν τελειώνει εδώ: λειτουργεί ως παρακαταθήκη είναι ένα ανοιχτό, μεταφέρσιμο και εφαρμόσιμο μοντέλο που μπορεί να ταξιδέψει και σε άλλες περιοχές.

Η Χίος πήρε την απόφαση. Και τώρα δείχνει τον δρόμο.

Το Chios Climate Chance αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε από την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA, με τη συγχρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

Πληροφορίες: Υπεύθυνη προγράμματος Νεφέλη Ζερβού

