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Η «ακραία» υγρασία δείχνει το μέλλον της κλιματικής αλλαγής, λένε οι επιστήμονες
Περιβάλλον
10:33 - 10 Μαρ 2026

Η «ακραία» υγρασία δείχνει το μέλλον της κλιματικής αλλαγής, λένε οι επιστήμονες

Reporter.gr Newsroom
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Οι «ατμοσφαιρικοί ποταμοί» έφεραν ρεκόρ βροχοπτώσεων και εκτεταμένες πλημμύρες στη δυτική και νότια Ευρώπη τον Φεβρουάριο και οι ειδικοί θεωρούν πως πρέπει να στρέψουν ιδιαίτερα την προσοχή τους στο συγκεκριμένο φαινόμενο.

Η σειρά έντονων καταιγίδων που επηρέασαν ιδιαίτερα τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο ήρθε σε αντίθεση με την ασυνήθιστη ξηρασία στο υπόλοιπο της ηπείρου, σύμφωνα με την υπηρεσία Copernicus.

Σε άλλα μέρη του κόσμου, το ίδιο μοτίβο ακραίων φαινομένων επαναλήφθηκε. Πιο υγρές από το συνηθισμένο συνθήκες έπληξαν την Αυστραλία, τη Μοζαμβίκη και τη Μποτσουάνα, ενώ ξηρασία παρατηρήθηκε στις νότιες ΗΠΑ και το βόρειο Μεξικό, στην ανατολικότερη Κίνα, σε τμήματα της Νότιας Αμερικής και στη νοτιοανατολική Αφρική.

Η Σαμάνθα Μπέρτζες, αναπληρώτρια διευθύντρια της υπηρεσίας παρατήρησης της Γης της ΕΕ Copernicus, δήλωσε ότι τα γεγονότα του Φεβρουαρίου θα πρέπει να στρέψουν την προσοχή στην «επείγουσα ανάγκη για παγκόσμια δράση» σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες έφτασαν τους 1,49°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα για τον μήνα, τοποθετώντας τον ανάμεσα στους πέντε θερμότερους Φεβρουαρίους που έχουν καταγραφεί. Το επίπεδο αυτό βρίσκεται ελάχιστα κάτω από το όριο των 1,5°C, το οποίο οι επιστήμονες πιστεύουν ότι, αν διατηρηθεί για περισσότερες από δύο δεκαετίες, θα οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες αλλαγές στον πλανήτη.

Η προσωρινή επίδραση του κυκλικού φαινομένου ψύξης του Ειρηνικού Ωκεανού, γνωστού ως La Niña, το οποίο αναμένεται να εξασθενήσει αργότερα μέσα στη χρονιά, έχει συγκρατήσει την μακροπρόθεσμη αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί πιο ακανόνιστες και έντονες βροχοπτώσεις επειδή η αυξημένη εξάτμιση λόγω της ζέστης οδηγεί σε συχνότερες και ισχυρότερες καταιγίδες, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ξήρανση ορισμένων περιοχών ξηράς, σύμφωνα με τη διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ, NASA. Μια θερμότερη ατμόσφαιρα συγκρατεί περισσότερο νερό: για κάθε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1°C, η υγρασία αυξάνεται περίπου κατά 7%.

«Ατμοσφαιρικοί ποταμοί»

Οι στενές ζώνες πολύ υγρού αέρα, γνωστές ως «ατμοσφαιρικοί ποταμοί», που προκάλεσαν τις έντονες βροχοπτώσεις στην Ευρώπη άσκησαν πίεση στις χειμερινές γεωργικές περιοχές και διέκοψαν την προμήθεια φρούτων και λαχανικών.

Αγρότες στο Ηνωμένο Βασίλειο προειδοποίησαν ότι οι καλλιέργειες σαπίζουν στο έδαφος, αφού ο Φεβρουάριος ήταν κατά 23% πιο υγρός από τον μέσο όρο. Η ίδια η Αγγλία κατέγραψε 70% περισσότερη βροχή από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο της, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Θερμοκρασίες πάνω από τον μέσο όρο

Οι θερμοκρασίες της ξηράς σε όλη την Ευρώπη επίσης διέφεραν σημαντικά ανά περιοχή τον περασμένο μήνα, με τη δυτική, νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη να βιώνουν θερμοκρασίες πάνω από τον μέσο όρο, ενώ η Σκανδιναβική χερσόνησος, οι χώρες της Βαλτικής και η βορειοδυτική Ρωσία είχαν ψυχρές συνθήκες.

Εκτός Ευρώπης, περιοχές του κόσμου όπως οι ΗΠΑ, ο βορειοανατολικός Καναδάς και η Μέση Ανατολή ήταν θερμότερες από το συνηθισμένο, ενώ ψυχρές συνθήκες επικράτησαν στην Αλάσκα, στον βόρειο Καναδά και στη Γροιλανδία.

Ο ρυθμός της μακροπρόθεσμης παγκόσμιας θέρμανσης μπορεί να επιταχύνεται, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στο επιστημονικό περιοδικό Geophysical Research Letters.

Οι ερευνητές, μεταξύ των οποίων και ο κλιματολόγος Στέφαν Ράμστορφ από το Ινστιτούτο Έρευνας για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής του Πότσνταμ στη Γερμανία, διαπίστωσαν μια «στατιστικά σημαντική» επιτάχυνση της παγκόσμιας θέρμανσης από το 2015.

Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας έφτασε τους 20,88°C τον περασμένο μήνα, καθιστώντας τον Φεβρουάριο τη δεύτερη υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί για τον μήνα. Ο θαλάσσιος πάγος στην Αρκτική ήταν 5% κάτω από τον μέσο όρο και στο τρίτο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί για τον Φεβρουάριο.



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